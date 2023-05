Elecciones 2023: mayo inicia el calendario electoral y los oficialismos pican en punta en La Rioja, Misiones y Jujuy

Mayo está cruzado por un verdadero maratón electoral: en dos domingos sucesivos elegirán gobernador ocho provincias, la mayoría de ellas en manos del peronismo o de aliados del oficialismo nacional. El primer paso lo darán, este mismo domingo, Misiones, Jujuy y La Rioja. Una semana después, el domingo 14, irán a las urnas La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. Aunque cada territorio tiene su propia impronta, el intenso calendario en el que 18 provincias despegaron la suerte de sus respectivos gobiernos de la elección presidencial dejará trazado un escenario político con miras a los comicios nacionales de octubre.Así, el gobernador Ricardo Quintela puede convertirse en el primer mandatario peronista en anotarse un triunfo este año si, como todo indica, consigue ser reelecto en La Rioja. En Misiones, el Frente de la Concordia cuenta con muchas posibilidades de continuar su larga hegemonía con Hugo Passalacqua, quien ya fue gobernador. Por último, en Jujuy, el radical Gerardo Morales le dará a Juntos por el Cambio lo que pinta será su única victoria en el mes acompañando a su actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir, que se postula para sucederlo. Un peronista, un radical y un partido provincial, el surtido del domingo.En rol de gobernador, Quintela cerró la campaña con actos de gestión. Entregó escrituras de viviedas y bicicletas para alumnos de escuelas rurales en una administración que se preocupó por mantener un Estado muy presente, con un modelo propio de desarrollo productivo que incluye 36 compañías estatales de diversos rubros que impulsan el crecimiento económico provincial.El gobernador se recuperó satisfactoriamente y pudo cumplir sin contratiempos los compromisos de la última semana.A Quintela lo acompaña en la fórmula la diputada provincial Teresita Madera, elegida por el distrito capital, clave en el padrón riojano. El peronismo, en sus diferentes versiones, conduce la provincia desde el retorno democrático. Quintela fue intendente capitalino durante tres mandatos antes de saltar a la gobernación. Según la consultora CB, que publicó sondeos de las tres provincias en juego, Quintela le lleva diez puntos a quienes se disputan el segundo puesto: el candidato de Libertad Avanza, Martín Menem, y al de Juntos por el Cambio, Felipe Alvarez, curiosamente ambos de origen peronista.En una muestra de lo complicada que viene la mano, el jefe de gobierno y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, viajó el jueves a La Rioja para acompañar a Alvarez. "El que vota a Menem, vota a Quintela", lanzó para tratar de mover la tendencia.El Frente Renovador de la Concordía de Misiones es la fuerza política que creó allá por 2003 Carlos Rovira, un dirigente surgido desde el justicialismo y que desde entonces maneja la política provincial.Durante estos cuatro años, los legisladores nacionales del Frente de la Concordia fueron aliados del oficialismo en el Congreso.Esta cercanía con la Casa Rosada es uno de los motivos por los que el candidato del Frente de Todos, el diputado provincial Isaac Lenguaza, aparezca tan rezagado en los sondeos. Lo mismo ocurre con la postulante del Frente Amplio, la kirchnerista Julia Perié, ex diputada y legisladora del Parlasur. Quien aparece entonces como principal contrincante para el Frente de la Concordia es el diputado radical Martín Arjol, el candidato de Juntos por el Cambio que cuenta con el antecedente de haber ganado las elecciones legislativas de 2021. Hoy la realidad cantaría números muy diferentes.Por último, en Jujuy, el presidente de la UCR nacional,podría darle la única victoria del mes a Juntos por el Cambio. Impedido de ir por un tercer mandato, Morales designó como sucesor al poco conocido ministro de Hacienda, Carlos Sadir. Morales está lanzado a una improbable carrera presidencial -todo indica que su verdadero objetivo es integrarse como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta-, pero para jugar su influencia en los comicios se postula como primer candidato a convencional constituyente y colocó esa parte de la boleta al frente, como si fuera el candidato principal. “Un pueblo no puede prosperar si gasta toda su energía en la violencia". sostuvo Morales en el cierre de campaña en la localidad de Libertador. El gobernador sigue exhibiendo la prisión de la dirigente social Milagro Sala como un "logro" de su gestión.Desde hace varios años, el peronismo jujeño se encuentra dividido y padece la falta de liderazgo político. En esta ocasión, marcha separado en tres opciones. El Frente Justicialista candidatea al ex diputado Rubén Rivarola, dueño del diario El Tribuno, a quien acompaña la diputada del Frente de Todos, Carolina Moisés. El sector que encabeza el senador Guillermo Snopek -a quien la Justicia no le permitió presentarse para la gobernación y se postula como primer convencional constituyente- lleva al legislador peronista Juan Cardozo. Por último, la boleta jujuy Tiene Futuro postula a ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy Rodolfo Tecchi, también peronista.De acuerdo al sondeo de CB consultores, Rivarola es el peronista mejor ubicado y disputa el segundo lugar con el candidato del FIT, Alejandro Vilca, quien ya sorprendió en las elecciones legislativas de dos años atrás cuando resultó electo diputado nacional con el 25% de los sufragios.En definitiva, será un domingo de resultados surtidos, donde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tendrán sus razones para celebrar. Preludio del domingo 14, en donde las cinco elecciones programadas -La Pampa, San Juan, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán- anticipan buenas noticias para el peronismo, un marco ideal para el Congreso Nacional del PJ fijado para el martes 16 en el que se debatirán las alianzas y la estrategia electoral.