Multimillonario socio offshore de Macri vino a Argentina para abrir una mutual de venta ciudadanías italianas por 2000 euros

Pier Andrea Nocella, socio de la familia Macri en empresas offshore, desembarcó en la Argentina para abrir una organización que tiene funciones muy similares a las de una mutual y ofrece trámites de gestoría por 2000 euros. Se trata de servicios que están prohibidos por el estado italiano.Nocella es conocido públicamente por las fiiltraciones que pusieron en jaque a Macri en los primeros meses de su presidencia, que expusieron una empresa offshore Fleg Trading. Tras varios pases de manos, la mayor parte de los activos de la compañía terminó perteneciendo a Pier Andrea a vía la empresa melliza Karter Properties Limited.Pier Andrea tiene vínculos casi familiares con los Macri. Su abuelo Giorgio Nocella fue el "mejor amigo" de Franco Macri, participó como director de varias empresas de la familia y terminó envuelto en un escándalo judicial por el supuesto vaciamiento de SOCMA Americana.El que lleva las riendas de la organización es Manolo Contín, quien por sus registros fiscales no tendría la capacidad económica para sostener el nuevo emprendimiento. Fuentes de la política rosarina explicaron al portal La Política Online (LPO) que ese tipo de organizaciones tienen controles muy laxos y una gran facilidad para mover dinero de un país a otro. No parece casualidad que el emprendimiento se haya instalado en Rosario.Nocella es en teoría un productor audiovisual, pero no hay demasiados registros de que efectivamente se dedique a esa actividad. Tampoco hay imágenes del millonario italiano: es casi invisible en la web.Sus visitas a la Argentina tienen un muy bajo perfil, pero hace una semana cometió un descuido y se dejó fotografiar durante la inauguración de Feder Casa Argentina, una filial de Feder Casa Italia.Según el sitio web de Feder Casa Italia, se trata del "Sindicato Nacional de Inquilinos, que protege los intereses de los inquilinos, cesionarios y usuarios propietarios de sus viviendas FEDER.CASA es miembro de CONFSAL, Confederación de Sindicatos Autónomos de Trabajadores, desde 1998".Feder Casa Argentina ofrece servicios pagos a sus miembros tales como la realización de trámites para obtener la ciudadanía italiana, el cobro de jubilaciones de expatriados, la obtención del código fiscal para ciudadanos italianos y la realización del SPID, sistema público de identidad digital.