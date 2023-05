Absuelven a Guillermo Moreno en juicio por Papel Prensa

El ex secretario de Comerciofue absuelto en un juicio oral iniciado por el Grupo Clarín por la supuesta falsificación del acta de una asamblea de la empresa Papel Prensa en 2010. Se dió el veredicto y el 16 de mayo se hará la lectura de los fundamentos.El Tribunal Oral Federal número ocho - compuesto por jueces Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli- dispuso también la absolución del resto de los imputados, entre ellos el ex titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo.La causa había sido elevada por el jueza instancias de la Cámara de Casación, sobre la base de una supuesta adulteración de un acta sobre una asamblea de Papel Prensa del año 2010.Moreno y Reposo estaban acusados por “falsedad ideológica de documento público agravada”. También fueron enjuiciados Beatriz Inés Montoya, Fabio Trossero y Agustín Tarelli. Todos ex representantes del Estado en el directorio de Papel Prensa).El tribunal absolvió a todos los imputados y ordenó que la “parte vencida” afronte las costas (los gastos) del proceso. La acusación sostenía que el 20 de octubre de 2010, cuando ya había finalizado la asamblea de Papel Prensa, Moreno y el resto de los imputados llegaron al lugar donde se celebraba la reunión e hicieron asentar en un acta la designación de un contador de la SIGEN que certificara los estados contables de la firma.Según el grupo Clarín, lo que dicía el acta contradecía lo votado por la asamblea y su incorporación al acta fue apócrifa.