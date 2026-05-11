Tras la masiva marcha, Milei salió a cruzar a las autoridades universitarias por sus salarios pero de Adorni no dice nada

Según el mensaje difundido por el propio Presidente en X, el sueldo bruto mensual del titular del Poder Ejecutivo ronda los $4 millones, mientras que las autoridades universitarias percibirían ingresos de hasta $18 millones mensuales. La publicación apareció pocas horas después de la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Milei al Gobierno, una protesta que volvió a reunir a estudiantes, docentes, investigadores y sectores de la oposición en defensa del financiamiento educativo.

Desde el oficialismo buscaron además desactivar las denuncias por desfinanciamiento. En un comunicado difundido durante la jornada, el espacio libertario sostuvo que el Gobierno cumple con las transferencias presupuestarias correspondientes y remarcó que los fondos destinados a las universidades nacionales se giran mensualmente. La postura también fue respaldada por el área de Políticas Universitarias que encabeza Alejandro “Profe” Álvarez.Mientras tanto, las universidades nacionales mantienen el reclamo por la actualización presupuestaria y salarial frente al impacto de la inflación y la pérdida de recursos para funcionamiento. El conflicto volvió a escalar políticamente tras una de las movilizaciones más masivas contra el ajuste impulsado por la Casa Rosada.