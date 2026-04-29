Una familia tipo de CABA necesitó casi $2,4 millones en abril para no ser pobre

Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por dos mayores y dos menores, necesitó al menos $2.384.515,14 durante abril para ser considerado de clase media. La canasta para este estrato social aumentó un 1,8%, mientras que la variación mensual de inflación fue de 2,5%.Este dato no incluye el alquiler de la propiedad, ya que tiene en cuenta que la familia sea propietaria. Según datos del IDECBA, el alquiler medio de un departamento de tres ambientes en CABA se ubica en $1.130.410 por mes, con una suba del 2,7% en abril y un acumulado del 9,7% en lo que va de 2026. En los últimos doce meses, el precio medio de alquiler creció un 35%, superando tanto la inflación acumulada (32,4%) como el ajuste del Índice para Contratos de Locación (32,8%).Por otra parte, el IDECBA señaló que la línea de indigencia para una familia tipo se ubicó en abril en $821.207,58, con un aumento mensual del 0,8%. En tanto, la línea de pobreza alcanzó los $1.513.033, lo que representó una suba del 1,6% respecto de marzo.El organismo también precisó cómo quedaron conformados los distintos estratos sociales según el nivel de ingresos familiares. Los hogares con ingresos inferiores a $821.207,58 fueron considerados indigentes, mientras que aquellos que percibieron entre $821.207,58 y $1.513.033 quedaron dentro del segmento de pobreza no indigente.A su vez, las familias con ingresos de entre $1.513.033 y $1.907.612 fueron clasificadas como "no pobres vulnerables". El denominado "sector medio frágil" comprendió ingresos de entre $1.907.612 y $2.384.515.Finalmente, el informe estableció que el segmento de clase media abarca hogares con ingresos de entre $2.384.515 y $7.630.448 mensuales, mientras que los sectores acomodados son aquellos que superan ese último monto.