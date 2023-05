Larreta apuntó contra Alberto: "El Presidente me da vergüenza"

Tras la decisión de que la encuestas definan quién será el unico candidato del PRO por la gestión en la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño,, se mostró con los ministros cony cruzó al presidente Alberto Fernández que ayer pidió “no entregar el país a mentirosos”.Acompañado por sus dos ministros que buscan sucederlo, el candidato a presidente opositor dijo que Alberto Fernández le “da vergüenza” y aseguró: “En esa línea apuntó contra el oficialismo: “Es una vergüenza que los argentinos no pueden ir al supermercado, que cada vez compran menos, que tienen la angustia de tener que cambiar la calidad de los alimentos, las familias que no pueden darse el más mínimo gusto como un helado, esa es la realidad del país que gobiernan Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.Además hizo una promesa de campaña al señalar que,luego de que ayer estuviera cuatro horas cortada la Autopista Riccheri por una protesta que hicieron vecinos enojados con oficiales de la Policía Bonaerense que les habrían robado dinero cuando los allanaron. “Una manifestación de 30, 40, 50 personas no la vamos a permitir cuando yo sea presidente, 40 personas que complican la vida a millones de argentinos”, aseveró Larreta.Y, además, prometió, como otras veces, que de ser electo“Las organizaciones generan estas movilizaciones y tienen el poder de extorsionar”, dijo al respecto.Sobre la reunión de ayer con Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal dio pocos datos. Solo se refirió a lo que ya había trascendido públicamente -que Pro llevará un candidato único en la Ciudad y uno por cada presidenciable en la Provincia- y ratificó que los postulantes que se medirán en la Capital son Jorge Macri y Quirós, no así Vidal, corrida de la contienda., estamos todos de acuerdo con este sistema en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, yo me había comprometido a esto porque”, señaló el precandidato del PRO.Entre esos candidatos opositores se encuentran el radical, que tras la decisión del mismísimo Larreta de que las elecciones porteñas sean concurrentes por boleta única y electrónica se vió beneficiado, y el precandidato a la Ciudad que sumará el liberal José Luis Espert que este fin de semana anunció que se sumaría como otro precandidato presidencial en JxC.En tanto, Jorge Macri destacó que con Quirós se conoce desde antes de hacer política y dijo que la gente espera “más acuerdo y menos conflicto”. En la misma línea se manifestó el ministro de Salud: “La gente quiere que Pro siga resolviendo sus problemas y para eso nos pide que nos juntemos, que estemos unidos y que generemos un candidato de consenso. Por eso este camino es el más apropiado, preguntarle a la sociedad quién les parece”.