Juntos por el Cambio convocó a Massa para que explique la renegociación con el FMI

Luego de que la vicepresidentaplantee la necesidad de revisar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en línea con el oficialismo, incluso con apoyó de dirigentes internacionales como el mandatario brasileño Lula Da Silva,El Proyecto de Resolución para que el ministro de Economía se presente en la Cámara de Diputados y ofrezca detalles del estado de la negociación fue presentado por el diputadoNada tiene validez si no pasa antes por el Congreso, tal como lo fija la ley 27.612”, argumentó el legislador.El legislador radical solicita información con respecto al destino de los fondos si el FMI decide desembolsos adicionales y pide detalles acerca del pedido de créditos internacionales para hacer frente al pago de vencimientos con el organismo.“No sería justo que de buenas a primeras nos presenten un proyecto sin que tengamos más que dos minutos para tratarlo y eventualmente aprobarlo o rechazarlo. No es nuestra manera de trabajar y afrontar los problemas”, concluyó.El proyecto de ley contó con la firma de los legisladores Dolores Martinez, Dina Rezinovsky, Ana Clara Romero, Laura Rodriguez Machado, Soher El Sukaria, Marcela Antola, Ruben Manzi, Carla Carrizo, Gabriela Brouwer De Koning, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Sofia Brambilla, Fabio Quetglas, Mercedes Joury, Graciela Ocana, Ingrid Jetter, Sabrina Ajmechet, Germana Figueroa Casas, Margarita Stolbizer, Carlos Zapata, Hector Stefani, Karina Bachey, Maria Sotolano, Monica Frade y Mariana Stilman.Se estima que antes de junio finalicen negociaciones claves entre el Gobierno y el FMI para avanzar en la nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo de 2022 y suspendido desde la última semana de abril por el uso oficial de las reservas para contener el alza de los dólares financieros.Ahora,(según el Gobierno argentino, de unos U$S 22.000 millones) y, posteriormente, en"Estamos con dificultades porque necesitamos revisar el acuerdo con el FMI", había asegurado la Vicepresidenta en la última entrevista que brindó a C5N.