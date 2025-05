Adorni cruzó al PRO por "apurar" para rechazar la ley de Ficha Limpia en Senadores: tambalea la alianza electoral con LLA

En el mediodía de este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, echó en cara al PRO la decisión de "apurar" la votación en el recinto de Senadores que concluyó en el rechazo a la ley de Ficha Limpia, cuyo tratamiento podrá retomarse recién el año que viene."Vienen poniendo excusas para aprobarlo. En el gobierno de Macri alegaban no tener mayorias", sostuvo, y detalló que el aplazamiento del debate por parte del oficialismo nacional, se debió a que "no estaban los votos para aprobarlos". "Queríamos evitar que se caiga el proyecto", informó.La tensión entre el partido conducido por el expresidente Mauricio Macri y La Libertad Avanza (LLA) es cada vez más evidente. "Fueron los senadores del PRO quienes, sin esperar, apuraron las cosas y bajaron al recinto a votar, persiguiendo vaya uno a saber qué especulación electoral", remarcó, en referencia a la firma de un documento que aseguraba la complicidad de los legisladores con el Ejecutivo.A su vez, les recriminó que durante la gestión macrista, no lograron aprobar la boleta única ni la suspensión de las PASO, dos proyectos legitimados durante el gobierno libertario. Además, aseguró que ellos serán quienes "enterrarán" al kirchnerismo, "como ellos no lo hicieron".Por otra parte, exigió las disculpas de la diputada Silvia Lospennato por haber sugerido que el Gobierno de Javier Milei transfirió dinero a la provincia de Misiones, cuyos representantes en el Senado Carlos Arce y Sonia Roja Decut, integrantes del bloque Frente Renovador de la Concordia Social, dieron vuelta su voto después de haberse mostrado a favor en Diputados. "Es absolutamente falso", declaró.