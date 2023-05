Bullrich defendió al policía que mató por la espalda a un joven que lo intentó robar

El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre.

La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía.

La ex ministra de seguridad y actual precandidata a la presidencia por el PRO defendió al policía bonaerense que, el domingo por la noche, asesinó a un joven que intentó robarle la moto.", escribió en su Twitter Bullrich, aunque el fiscal ya resolvió liberarlo luego de haberlo indagado para que diera su versión de los hechos, más allá de las imágenes que se viralizaron.En ese sentido, la exministra de Seguridad macrista, que ya había defendido el famoso caso de gatillo fácil de Luis Chocobar, sostuvo: "".Desde el el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que". Es que no es la primera vez que la ex funcionaria ampara el accionar policial y los casos de gatillo fácil.Y, además, señalaron que "en las últimas semanas, en dos juicios distintos, jurados populares condenaron a seis policías por disparar cuando no debían", aclararon desde el CELS.En la noche del pasado domingo entre las 20.32 y las 20.33, en las calles Lugones y Payró, de la localidad de La Reja, partido de Moreno un policía y su novia iban a bordo de una moto roja cuando fueron abordados por los dos ocupantes de un rodado similar y de color azul que se le puso a la par.Mientras avanzaban por la calle, quien iba de acompañante en la moto azul se acercó con un gesto como si les apuntara con un arma de fuego -lo cual no se aprecia con nitidez en el video y después se verificó que eran fierros pegados que simulaban un arma-, por lo que, a los pocos metros, el policía detuvo la marcha.En esas circunstancias, como se observa en el video el delincuente descendió de la moto azul y se acercó hasta la pareja. En las imágenes se vio cómo primero se alejó la mujer, luego el policía y el asaltante se sentó en la moto de las víctimas, colocando ambas manos en el manubrio del rodado. Tras ello, se observó que el policía regresó rápidamente sobre sus pasos, sacó un arma de fuego y disparó cinco veces contra el joven, quien recibió al menos cuatro impactos de bala, uno en la espalda.A pesar de estar baleado, el asaltante se arrojó de la moto y corrió unos metros hasta que cayó muerto en la vía pública, fuera del alcance de la cámara de seguridad, mientras que su cómplice escapó en la moto azul. Luego del hecho, el policía llamó al 911 y cuando personal de la comisaría local arribó a la escena denunció lo ocurrido, al tiempo que los peritos secuestraron la pistola 9 milímetros utilizada por el efectivo de civil.El polícia fue indagado en la tarde del martes por el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno-General Rodríguez, que lo acusó de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad",, informaron fuentes judiciales.