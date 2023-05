En medio de la expectativa por las candidaturas, Sergio Massa y Wado de Pedro se mostraron juntos en Mercedes

¡Promesa cumplida! Volvió el tren que une Tomás Jofré con Mercedes. Un anhelo histórico de toda la comunidad que hoy hicimos realidad.

Quiero agradecer a quienes lo hicieron posible, @SergioMassa, @DiegoGiuliano, @juaniustarroz, @TrenesArg, y especialmente al querido Mario Meoni. pic.twitter.com/QoL8rf3O96 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 27, 2023

Los ministros de Economía y del Interior, , principales figuras presidenciales del Frente de Todos, se mostraron juntos este sábado en la inauguración de un tren turístico que une la estación de Mercedes con la Tomás Jofré, en la provincia de Buenos Aires. “Pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca”, manifestó Massa.Es la segunda vez que ambos se muestran juntos esta semana, mientras crece la expectativa por quienes ocuparán la fórmula del Frente de Todos en las elecciones de agosto. El jueves pasado, en el acto del 25 de Mayo que tuvo como única oradora a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, ambos ministros estuvieron detrás de la Vicepresidenta, pero no hubo ninguna definición.Aunque horas después de ese mismo jueves, Wado publicó un sugestivo video donde retomó la idea de la Vicepresidenta “que los hijos de la generación diezmada tomen la posta”, mientras paralelamente aparecieron afiches de ambos en diferentes puntos del AMBA.Este sábado Massa y De Pedro se mostraron junto al ministro de Transporte,; y al intendente de Mercedes,. En ese contexto, el ministro del Interior celebró la inauguración de las nuevas líneas y defendió a las y los vecinos que se hicieron parte de la estación para la realización de actividades culturales, y despues de unos minutos tomó tono de campaña electoral destacando al actual gobernador bonaerense,, y al ministro de Economía, que se encontraba a su lado."Esa Argentina que se fundó y pensó que todo tenía que salir por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que diseñó un sistema ferroviario pensando en que Argentina tenía que salir por el puerto, es una Argentina que vamos a repensar", aseguró De Pedro en tono electoral y señaló: "hay que rediseñar el sistema de ferrocarriles para un mundo distinto, para un mundo nuevo. Vamos a seguir trabajando para esta Argentina federal y para un modelo productivo y tengan lo que tiene hoy acá, que es arraigo".Entre miradas y abrazos con Massa, De Pedro resaltó la labor del ministro de Economía que viajará a China “para buscar recursos para el sistema ferroviario: va seguir poniendo el cuerpo, agarró una papa caliente…", soltó Wado y cerró: "con trabajo con educación. Vamos a seguir construyendo este modelo productivo con inclusión y vamos a seguir poniendo todo lo que tenemos que es el corazón, la militancia, para construir una Argentina justa, libre y soberana", cerró Wado.Minutos después fue el turno de Massa, quién contó sobre la relación personal entre ambos: “Nosotros compartimos muchas horas, muchos días, muchos mates, también nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos la Argentina en peligro, que no había límite, que todo era para unos pocos,y no concentrado en la Ciudad de Buenos Aires”, comentó el ministro, bajando el tono a las internas que se presentan dentro de la coalición del Gobierno y mostrando unidad.“Invertir en trenes es invertir en la logística de producción, en el desarrollo y en la conectividad”, destacó el ministro de Economía y ya en tono electoral propuso: “”.“La verdad es que si hay algo que elegimos fue seguir adelante. Tratar de tomar decisiones siguiendo adelante. Como dijo Wado, podemos cometer errores. Los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar.”, aseguró Massa en un claro posicionamiento de cara a las PASO.Y en ese sentido, agregó: "De esa manera trabajamos, soñando en la unidad de nuestro pueblo, de nuestro espacio, el futuro de la Argentina como proyecto de desarrollo y en el diseño de un equipo que ocupe el lugar que ocupe, que sepa quen".Antes de que ellos tomaran la palabra, el intendente local agradeció a la comunidad, a los sindicatos, así como artistas y personalidades locales que se encargaron de exigir que volviera el tren.Además del tren, se trabajó en la recuperación de las vías y de distintos espacios en torno a las estaciones de trenes. Según informaron las autoridades, el tramo además incluyó la puesta en valor de infraestructura edilicia de las estaciones Tomás Jofré y Altamira, del mismo partido.Allí, también se realizaron obras enmarcadas en el Plan Federal de Revalorización y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario que ejecuta Trenes Argentinos Capital Humano, poniendo en valor infraestructuras edilicias que datan de principios del siglo XX. En ese marco, el Gobierno lleva 20 tramos ferroviarios reactivados, lo que beneficia a más de 400 mil pasajeros y pasajeras mensuales, con más de 3000 km de vías recuperadas y 75 localidades reconectadas en todo el país.