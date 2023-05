Elecciones en Córdoba: el peronismo de Schiaretti retuvo 13 municipios y perdió dos a manos de JXC

De cara a las elecciones provinciales del 25 de junio, Córdoba tuvo este domingo su primer superdomingo electoral, donde se renovó autoridades en 29 municipios y comunas. En ocho municipios se revalidaron con lista única mientras que las restantes se dividieron entre el oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio, que logró sumar dos municipios. En Cruz Alta retuvo la intendencia Agustín González, de las pocas expresiones ganadoras del peronismo cercano al gobierno nacional.Laretuvo los gobiernos en Cintra (Enrique Méndez, Unidos por Cintra); Charras (Emiliano Ratazzi, Unidos por Charras); Bulnes (Rubén Máspero, Unidos por Bulnes); Canals (Edgar Bruno, Unidos por Canals); Copacabana (Susana Luna de Quinteros, Unidos por Copacabana); Cruz Alta (Agustín González, Unidos por Cruz Alta); Laguna Larga (Matías Torres Cena, Unidos por Laguna Larga); Los Mistoles (Gisela Becerra, Unidos por Los Mistoles); Lozada (Franco Oviedo, Unidos por Lozada); Paso Viejo (Mauro Tapia, Unidos por Paso Viejo); Potrero de Garay (Gerardo Martínez, Unidos por Potrero de Garay); Punta del Agua (María Emilia Rodríguez, Unidos por Punta del Agua) y Tuclame (Graciela González, Unión por Tuclame).Desde el oficialismo, el candidato a gobernador Marín Llaryora viajó hasta Canals a sumarse a los festejos de Edgar Bruno, quién arrasó con cerca del 70% de los votos frente al radical Damián Moraes. Bruno, quién logró su reelección es uno de los fundadores de La Militante, la organización creada por Adriana Nazario, ex esposa del fallecido gobernador José de la Sota.En tanto, el radicalismo y sus alianzas, en su mayoría bajo el sello de, pudo cantar victoria en varios municipios. Pero los festejos más valiosos fueron en Las Acequias, donde el candidato de Juntos por el Cambio Germán Martini obtuvo el 52,4% de los votos y le quitó la intendencia al oficialista Pablo Cavallo (Unidos por Córdoba), con el 44,6%.En tanto, en Coronel Moldes, Juntos por el Cambio también sumó un nuevo municipio de la mano de Ezequiel Moiso, quien obtuvo el 30,6% de los votos frente al 29,2% del oficialista Gustavo Argüello (Unidos por Moldes). Seguidos por Sergio Vizzo (MID) con el 26,1% y Jesús Díaz (Partido Demócrata) con el 12%.En paralelo,y los candidatos responden al oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, donde no se votó y fueron consagrados para nuevos mandatos: Colonia Bremen (Jackeline Ojeda), Aldea Santa María (Daniela Imola), Idiazábal (Juan Pablo Vassi), Benjamín Gould (Alain Correa), Colonia Bismarck (Leandro Vignani), Assunta (Evelyn Artusso), Las Isletillas (Claudio Boretto) y San José de las Salinas (Marcelo Ruiz).Por otra parte, la única victoria rotulante del peronismo que responde alfue la de Agustín González, quien revalidó la intendencia de Cruz Alta con el 65% de los votos, tras superar a Jorge Pierobón (Juntos por el Cambio), quien sacó el 35%.Cabe recordar que Juntos por el Cambio le arrebató la intendencia de Corral de Bustos al peronismo de Schiaretti, consagrando al radical José María Odarda como nuevo intendente. Si bien el padrón de Corral de Bustos no tiene más de 8 mil votantes, este triunfo es muy significativo desde lo simbólico. Al igual que en Marcos Juárez, el schiarettismo difundió hasta el sábado encuestas donde lo daban triunfador por ocho puntos y terminó perdiendo por 10%. Además, perdió un municipio propio y el responsable político en la zona es el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, uno de los armadores territoriales del gobernador.De los 427 municipios y comunas que hay en Córdoba, 227 votarán en simultáneo con las elecciones provinciales del 25 de junio, las 200 restantes votan en distintas fechas hasta el 23 de julio.