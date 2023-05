Alberto Fernández convocó a los países sudamericanos a la unidad regional en la cumbre de Unasur

El presidente Alberto Fernández convocó a los países sudamericanos a la unidad regional para enfrentar "la nueva dimensión de la globalización" y a garantizar una zona de paz para crear un sistema de defensa propio, en lugar de recibir las influencias del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.Así lo dijo durante su discurso en la cumbre de presidentes sudamericanos realizada en el Palacio de Itamaraty, la sede de la Cancillería brasileña, convocada por el anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de los esfuerzos para revivir la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).En ese sentido, Fernández aseguró la necesidad de unión en mecanismos regionales para hacerle frente a lo que llamó la "nueva globalización" y fustigó la desarticulación de la zona sudamericana provocada por el gobierno estadounidense de Donald Trump y la creación del Grupo de Lima."La globalización no es la globalización que conocimos. Se está revisando a sí misma; lo que antes era relocalización de industrias hoy son deslocalización de industrias. Primero se fueron de Estados Unidos a México o China y ahora están volviendo, lo mismo en Europa, advirtiendo la importancia social del trabajo. ¿La globalización ha muerto? No. La globalización se está revisando y tiende a reforzar regiones", aseguró.El Presidente argentino reiteró ante sus diez colegas y un representante del Gobierno de Perú que "la globalización tiene otra dimensión y remarcó la importancia de reunirse como región. Asimismo, recordó que la Unasur en el pasado logró detener la crisis que escalaba entre Colombia y Venezuela y enfatizó que el bloque "no debe ser ideológico".Al respecto, apuntó a lo que fue el Consejo de Defensa sudamericano de la Unasur que se ha desactivado y que preveía la cooperación en acciones militares. "Debemos garantizar una zona de paz y hacer algo para generar un sistema de defensa en América del Sur y no esperar lo que diga el Comando Sur sobre lo que tenemos que hacer en América Latina", propuso."Unasur no es un espacio ideológico sino de intereses comunes que debemos desarrollar y profundizar. Primero concertar intereses, integrarnos físicamente. Se trata de garantizar la seguridad sanitaria. Acabamos de vivir una pandemia. Todos corrimos buscando vacunas", explicó.Al respecto, afirmó que desea que "ningún país sea un paria mendigando salud para su gente". "Debemos aprender de lo vivido, lo bueno es la experiencia que nos queda", manifestó.Por otra parte, Fernández dijo que coincidía con Lula en que existe una "oportunidad en América Latina" para garantizar ser un acto importante en el tiempo que se viene, al citar la energía y la producción de alimentos. "Somos grandes proveedores de alimentos, ¿por qué no dejamos de mandar semillas e industrializamos esta producción por alimentos para humanos para agregar valor y darle otra dimensión?", planteó.En ese sentido, citó el potencial del litio: "Argentina, Chile y Bolivia tenemos el 66% del litio que el mundo tiene. Tenemos una oportunidad formidable y creo que esta propuesta de Lula de volver a encontrarnos es un excelente comienzo".Al cierre de su discurso, dijo que para dirimir las diferencias con sus pares su propuesta es decidir por mayoría y no por consenso y dejar el consenso para asuntos más urgentes. Por lo tanto, pidió a sus colegas "animarse a cambiar" para que la unidad regional "sea una política de Estado en cada uno de los países".