YPF destacó el interés de petroleras chinas por invertir en Argentina

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó este viernes que la petrolera china CNPC, la mayor productora de crudo y gas de ese país, está interesada " en participar de la licitación de la ronda 2 de exploración offshore" en el Mar Argentino, como así también en invertir explotación no convencional de hidrocarburos y en gas natural licuado (GNL), áreas donde también manifestó su interés otro gigante chino, CNOOC.Tras reunirse con ejecutivos de esta empresa en China, Gonzaléz aseguró que "están interesados en la licitación de la ronda 2 de offshore, en no convencional y en inversiones e importación de GNL".En ese sentido, precisó que "CPTDC, empresa del grupo que ya tiene relación comercial con YPF, está interesada específicamente en la inversión de tecnología y provisión de equipamientos de perforación para Vaca Muerta", el yacimiento neuquino no convencional.Además, indicó que CNOOC "la mayor empresa de importación de GNL de China, con 30 millones de toneladas anuales, tiene interés de asociarse con Argentina, en especial con YPF, para proyectos de GNL y no convencional".González anticipó que YPF podría ingresar en la Bolsa de Hong Kong: "Nos reunimos con el presidente de la Bolsa de Hong Kong, Nicolas Aguzin, argentino. Nos vamos a reunir este año en YPF con él. Podríamos ingresar y listar en la Bolsa de Hong Kong, ampliando oportunidades para que empresas chinas adquieran acciones de YPF".En otro orden, el funcionario señaló que CCCC, la principal empresa de infraestructura portuaria de China que se especializa en terminales portuarias de regasificación, "podría ser un socio importante para proyectos de GNL, tanto en capitalización como en infraestructura, así como un potencial importador, ya que lo distribuyen en todo China".En ese sentido, puntualizó que hay por parte de la firma china un "especial interés en el proyecto YPF-Petronas como inversor", y añadió que "también en Vaca Muerta Sur y Palermo Aike".Por otra parte, destacó que con la empresa Cofco, se conversó sobre "profundizar la relación existente entre YPF (YPF Agro e YTEC-Agro) en la comercialización de granos y productos agrícolas de mayor valor agregado, la inversión en infraestructura portuaria y de procesamiento de granos, y también en la industria de fertilizantes".También subrayó el interés del banco chino ICBC "en constituirse como un puente financiero entre YPF y empresas chinas que quieran comercializar" con la petrolera nacional, y remarcó que "ICBC Argentina es el banco autorizado como compensador de RMB", yuanes.En la misma línea, remarcó que el banco de inversión chino CICC está dispuesto "a prestar servicios de financiamiento para proyectos específicos y asistencia técnica para listar en la Bolsa de Hong Kong".