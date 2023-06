"Son amigos de Massa": Bullrich apuntó contra Larreta y Morales por la incorporación de Schiaretti a JXC

La precandidata presidencial Patricia Bullrich apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales por la posible incorporación del gobernador peronista Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC) y afirmó que “son amigos de Massa”."¿Quién es Larreta o (Gerardo) Morales para decir públicamente quien entra o no a JxC haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de JxC? Yo no hago ruido. Le digo a la gente que Patricia Bullrich y todo el equipo de Patricia Bullrich va a ser la esencia del cambio y no vamos a negociar”, apuntó en diálogo con Luis Majul.En ese sentido, sostuvo: “Ellos son amigos de (Sergio) Massa. Son Massa. Discuten sobre un modelo que es el mismo que dice Massa”.“Si el 24 de junio se cierra un acuerdo donde está adentro el peronismo de Córdoba, el 25 perdemos Córdoba porque el 25 se juega (Luis) Juez la elección”, vaticinó la dirigente opositora.“Hay un tema muy de fondo. Quiero decir a toda la sociedad que confíen en que yo no voy a entregar el cambio que hoy está en una situación de riesgo”, insistió y explicó: “La Argentina necesita un programa de cambio muy de fondo. Si terminamos siendo una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno y defiende leyes sindicales como están, o el modelo político tal cual está, todo para sumar qué. La suma de partes distintas da menos que un todo”.Los dichos de Bullrich se dieron tras las elecciones municipales en Córdoba, donde su espacio triunfó en 80 municipios. “Nuestros candidatos se jugaron por un cambio profundo, de fondo y sin tibieza. Lo hicimos siguiendo nuestros principios y así gobernaremos", escribió la precandidata.En ese sentido, lanzó un dardo contra sus competidores por la presidencia en JxC: "No vamos a entregar Córdoba a los acuerdos de cúpulas".