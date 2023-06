Paro nacional de colectivos: no hubo acuerdo y no hay servicio en todo el país desde medianoche

Los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no llegaron a un acuerdo con las empresas del sector, en presencia de los gobiernos nacional y provinciales en el Ministerio de Trabajo, por lo que este martes hay paro nacional de colectivos en todo el país

La medida de fuerza de los trabajadores comienza a las 00 y se mantendrá durante todo el martes. Afectará a las líneas de corta y media distancia que circulan tanto por el interior como por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Tras una extensa reunión que duró varias horas, el gremio liderado por Roberto Fernández confirmó la decisión que había adelantado la semana pasada en el marco de un conflicto que se inició hace varios meses en reclamo de un aumento salarial.La semana pasada hubo un encuentro el jueves que no consiguió resultados. Este lunes el sindicalista volvió a reunirse con funcionarios del Ministerio de Trabajo, así como de las provincias, y con las cámaras empresarias del sector, pero las negociaciones no prosperaron porque las patronales se niegan a reconocer una suba salarial como la que reclaman los trabajadores.A diferencia de las ocasiones anteriores, en las que la UTA también lanzó un paro ante la falta de acuerdo pero fue frenado por el Ministerio de Trabajo, esta vez la cartera laboral, encabezada por Raquel “Kelly” Olmos, no puede seguir extendiendo la conciliación obligatoria que regía hasta el momento, por lo que el cese de actividades de los colectiveros es inevitable.La UTA exige cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.Los empresarios se niega a aceptar dicho incremento salarial y quieren que sea el Estado el que se haga cargo a través de más subsidios, en lugar de asumir la responsabilidad de pagar los salarios y hacerse cargo de la situación.