"Cubrimos los baches que deja": respuesta de las cooperadoras escolares y familias al ataque de Soledad Acuña

#Educación | La ministra porteña Soledad Acuña fue grabada mientras aleccionaba a un grupo de personas sobre cómo enfrentarse a las cooperadoras y tratar con familias que "tienen un perfil ideológico determinado". pic.twitter.com/7xBhEVfKlG — Política Argentina (@Pol_Arg) June 14, 2023

Las cooperadoras escolares y familias de la comunidad educativa respondieron a los ataques de la ministra de Educación porteña,, que ayer las cuestionó al señalar que “gestionan por sí mismas como si fuesen los gerentes o los dueños de la escuela"."No somos el enemigo". "", salieron a responderle a la ministra a través de un comunicado las cooperadoras que funcionan completamente ad honorem y, que según denuncian, son las que sostienen las escuelas, pagando desde el papel higiénico hasta los aires acondicionados para enfrentar la ola de calor.Y realizaron varios reclamos: Que se reveaque limita y entorpece la participación de las familias, además de prohibir aquello que denote "actos político partidarios o cualquiera que implique conflicto de intereses". Que, el fondo que envía el ministerio para el funcionamiento de las escuelas, y que hoy cubre un porcentaje mínimo de los gastos totales. YNo es la primera vez que Acuña se mete con las familias de la comunidad educativa, el año pasado le incluso les mandó patrulleros en plena noche con intimaciones penales a quienes reclamaban por mejores condiciones de infraestructura, mejor calidad alimentaria en las viandas y quienes se negaban a rever o mejorar las "prácticas laborales" no rentadas en trabajos que sirven más a las empresas que a los estudiantes.Uno de los hechos máximos de persecución, ocurrió cuandouna de las más destacadas por poseer su comedor, en septiembre de 2020 y luego de 15 meses de intervención, al no encontrar un solo hecho ilícito, tuvo que devoler la gestión a las familias.Frente al nuevo ataque las organizaciones denunciaron que "Cada vez maltratan más a todxs lxs actores de la comunidad educativa, desgastando a la totalidad que la conforma".Y señalaron: "¿Cómo lo hacen? Precarizando los puestos de trabajo de docentes. Creando la idea de que la escuela pública no se elige. Obligando a las cooperadoras a asumir cada vez más funciones y obligaciones".El fin de semana circuló un video en redes sociales, donde se vió claro el posicionamiento de la ministra de Educación porteña respecto a las cooperadoras.En el víde Acuña se dirige a un grupo de personas sentadas a su alrededor, en el exterior de un café o un bar y les recuerda la importancia de "comunicarse directamente" con los padres y madres de las escuelas y de "respaldar" a los directivos de aquellas instituciones donde"."Cuando se dieron las situaciones de toma de escuela, cuando se dio la situación de los alacranes, les informamos a las familias directamente para que no fuese la cooperadora la que gestionara por sí misma como si fuesen los gerentes o los dueños de la escuela lo que iba pasando dentro del Lengüitas", recuerda y admite que su problema está con las familias que piensan distintoA lo que agrega: “Las conducciones necesitan más acompañamiento del ministerio y nosotros tratamos de acompañarlos para que puedan ir poniendo los límites que necesita la escuela para conducir y caminar en el camino que corresponde"."Estos nuevos dichos de la ministra cayeron muy mal, ya superan el cinismo. La verdad, hartan. Estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, cubrimos todos los baches que dejan en las escuelas, porque creemos en el derecho a la educación. ¿Y viene a atacar de esta manera? ¿En nombre de qué, qué le hicimos?", cuestionó Ani Meizoso, integrante de la cooperadora de la Escuela Juan Pedro Esnaola, y delegada de Cooperadoras de la Comuna 12, en declaraciones a Página 12.Sobre los dichos sostuvo: ". Es un reclamo genuino". “Compramos papel higiénico, artículos de limpieza --que mandan, pero no alcanzan--, libros de secretaría, boletines, sellos, artículos de librería, arreglamos el mobiliario que se rompe", enumeró Meizoso en un testimonio y un reclamo que se replica en otras escuelas porteñas.