"Si me fuera ofrecida la propuesta la aceptaría": López Murphy habló sobre la posibilidad de ser el candidato a vice de Bullrich

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy admitió que aceptaría ser el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich y aseguró que “las mediciones dan bárbaro” sobre su figura.“Está siendo evaluado hace tiempo. Me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y", reveló el exministro en una entrevista para Radio Continental.De todas maneras, aclaró: “No está bajo mi control la fórmula presidencial.”.El nombre de López Murphy surgió durante las últimas horas del miércoles. En el equipo estratégico de Bullrich reconocen el valor que podría aportar la incorporación de un economista, pero Maximiliano Abad es el preferido por estas horas y con quien mantendrían arduas negociaciones.Desde que Abad ganó las elecciones en el Comité Provincia de la UCR en el 2021, ante Gustavo Posse, mantiene el apoyo de 29 de los 32 intendentes que tiene el partido centenario en la provincia de Buenos Aires, y el de 16 de los 18 legisladores. Además, es un fiel aliado de Ernesto Sanz, ambos enfrentados con el liderazgo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.“Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros”, explicó López Murphy al referirse a las chances que tiene de ocupar ese lugar. “Por supuesto que hay otras (alternativas)”, remarcó.Y hasta hizo un mea culpa al contemplar cuáles serían los aspectos que lo pondrían en desventaja al momento de una definición: “Ella. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100 mil urnas. Hay que vigilar 100 mil urnas. No es un tema menor. Yo admito eso”.Además, enfatizó que “la política necesita un armado territorial” y que si bien tiene “muchos partidarios en todo el país” no cuenta con “una organización que tenga un curita en cada parroquia”.