Quién es Eduardo Graham: el candidato a jefe de Gobierno de la lista de Guillermo Moreno

El padre Eduardo Graham confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en declaraciones al programa Y Arriba Quemando el Sol de Radio Rebelde. “Fue una propuesta inesperada que me hizo Guillermo Moreno. Yo suelo acompañar, estar cerca de los que me piden, estar cerca de quienes realizan las tareas de las actividades políticas y bueno la verdad que Guillermo me planteó esto hace mucho”, contó Graham.

Graham bregó por “un proyecto colectivo en el que todos participen desde la unidad enfrentemos los desafíos o nos dejamos seducir por la violencia y ya sabemos que si la violencia es desde los sectores de poder o desde el estado peor aún, entonces hay que lograr seducir que esta posibilidad de trabajar por el bien común está en nuestra ciudad y esa es la aspiración de principios y valores en la ciudad”. “Es un desafío grande, desagrietarse para vincularse y responder juntos a desafíos que nos superan, porque realmente las dimensiones de la injusticia y de la marginal social son inmensas”, cerró. .

“Marcamos mucho que sea la comunidad la que va construyendo. Tanto más buena o eficaz es una obra, cuanto más espíritu de la humanidad efectivice. Y así que lo que espero es mostrar que se sume todo el que desea aportar, sobre todo con las siguientes ideas de fuerza, como vos las mencionaste. En primer lugar, bajar las grietas porque necesitamos trabajar todos juntos”, dijo el sacerdote.