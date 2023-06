Unión por la Patria: el guiño de Parrilli a la candidatura de Wado de Pedro

De cara a las elecciones 2023, el senador nacionalafirmó que coincide con la vicepresidentaen la aspiración de que un "hijo de la generación diezmada" se haga cargo del futuro de la Argentina y sostuvo quees uno de ellos., afirmó Parrilli.agregó. El actual ministro del Interior aún no lanzó su candidatura a presidente, pero es uno de los nombres que suenan para representar al kirchnerismo en la alianza ahora llamada Unión por la Patria.En una entrevista en C5N,había señalado: ". Parrilli, además, opinó que se "sintió representado por el comunicado del PJ de la Provincia”, al tiempo que explicó: "Es una cuestión menor el lugar que los diputados ocupan en una lista y que nos amenacen a llevar esa discusión a la Justicia, es irse de mambo”.En diálogo con El Destape Radio, por otro lado, el legislador reflejó que la lista de Scioli es la lista de Alberto Fernández: “No es que yo piense que la lista de Scioli es la de Alberto. Es lo que es. Hasta Alberto está llamando a diputados del interior para que participen de la lista de Scioli, No tenemos que esconder las cosas”. “Es legítimo que Alberto y Cafiero llamen dirigentes para ocupar la lista de Scioli. Pero ¿por qué lo esconden?”, añadió Parrilli. Asimismo, señaló:Este jueves, Aníbal Fernández y Daniel Scioli salieron a desvincular la candidatura del embajador de Brasil de Alberto Fernández., dijo Scioli en Futurock. Minutos antes, el ministro de Seguridad había dicho que Scioli no es representante de la actual gestión de la Casa Rosada.