Cristina Kirchner se reunió con Daniel Scioli en el Senado tras el cierre de listas

Tras el cierre de listas, la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió este miércoles con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien remarcó que "su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más"."Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil", contó la expresidenta a través de redes sociales, y expresó: "A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".En la misma publicación, recordó: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales".El encuentro entre ambos se da tras el cierre de listas del sabado a la medianoche y del acto de ayer, donde la Vicepresidenta reveló los pormenores de la decisión de la fórmula presidencial de Unión por la Patria. Allí señaló que figuras del albertismo se quedaron con lugares en las listas que podían ser para Scioli tras la resignación de su candidatura.