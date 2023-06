Larreta anunció una "revolución laboral" y Recalde le recordó la "destrucción" de puestos de trabajo con Macri

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves una "revolución laboral" al presentar sus nueve prospuestas electorales en torno al empleo desde Corrientes. En paralelo, Mariano Recalde le recordó la "destrucción" de 216 mil puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado durante el gobierno de Mauricio Macri.Las propuestas de Larreta tienen como objetivo beneficiar a los trabajadores privados y a las empresas, así lo comunicó junto al gobernador correntino, Gustavo Valdés, y el precandidato a vicepresidente Gerardo Morales."Vamos a hacer una revolución laboral en Argentina, y lo vamos a lograr con trabajo de calidad, con salarios dignos, en blanco y con derechos. Para eso, vamos a apoyar al sector privado que es el único generador de empleo formal y estable en el tiempo", afirmó el alcalde porteño.Es más, insistió con terminar la industria del juicio laboral: "Hoy los empresarios tienen miedo. Si tenés una Pyme con diez empleados, un juicio laboral te voltea la Pyme y los otros nueve se quedan sin trabajo. ¿Conclusión? Los dueños no toman empleados. Ya tenemos redactado el proyecto que modifica la Ley de Multas a partir del 10 de diciembre".También apuntó contra el dirigente social Juan Grabois a la hora de plantear la transformación de los planes sociales en trabajo: "Vamos a sacar a los intermediarios. No puede ser que el señor Grabois y compañía decidan a quién sí y a quién no. Proponemos que los que reciban un plan se anoten en una bolsa de trabajo".Tras los anuncios, el senador nacional cruzó al jefe de Gobierno porteño en redes sociales: "Otra vez 'la revolución del trabajo'. Ya la conocemos, Larreta: cuando gobernaron el país se destruyeron 216 mil puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado".Y agregó: "Quieren repetir ese modelo y eliminar derechos laborales. No son el cambio, son el regreso al pasado".