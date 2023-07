"Sacar al macrismo tiene costo": periodista echado por ESPN reveló por qué van contra Boca y Riquelme

El reconocido periodista deportivo y relator Pablo Ladaga, echado recientemente de ESPN, no sólo reveló las razones políticas por las que la empresa decidió sacarlo del aire sino que además blanqueó que el peso del PRO y Mauricio Macri en la señal producen la marcada línea editorial contra Boca Juniors y principalmente contra Juan Román Riquelme

"La gente no es boluda, pero acá hay otra cosa. Acá hay un poder que está de un lado, de un sector determinado: el PRO quiere recuperar Boca. Eso el poder no te lo perdona. Y a Riquelme lo sostiene el amor de la gente. Un "negrito" de Don Torcuato los sacó del poder. Que Riquelme haya sacado al macrismo de Boca tiene un costo"

Entrevistado en el programa El Loco y el Cuerdo, conpor Youtube, el expresidente de Independiente le preguntó acerca de su despido del canal.El "Cabezón" Ladaga se demoró unos segundos e inició su relato con una ironía: "Por el Covid". Y extendió el chiste: "Yo tuve el Covid más largo del mundo".Sin embargo, anteriormente había expuesto queEs que Ladaga opinó al aire que a River se le fue una gran cantidad de jugadores en condición de libre, aunque poco se comente y solo se sepan las salidas en esa situación cuando se trata de Boca. Y, en ese sentido, explicó que el Millonario era "un mal pagador", ya que les debía plata a casi todos los equipos a los que les había comprado jugadores."Acá hay una metodología de River que, a raíz de los resultados, tapó un montón de cosas que no se discutieron ni se señalaron", indicó el periodista antes de enero de 2022, cuando lo echaron. Y precisó que hubo "40 o 38 jugadores que se fueron libres y es porque indudablemente hay un error".Consultado por Federico "Negro" Bulos sobre con qué presidente riverplatense sucedió eso, Ladaga respondió: "¿Querés pasar a otra metodología de River que nadie ha discutido durante todo este tiempo? Compró a (Lucas) Pratto y lo pagó cuando quiso. Compró a (Fabrizio) Angileri y lo pagó cuando quiso. Compró a Matías Suárez y lo pagó cuando quiso... ¡River es un mal pagador!".Con relación a la decisión de la señal de dejarlo sin trabajo, el periodista expresó: "No es casual que yo suba una foto con Cristina Fernández de Kirchner un 29 de diciembre y me ´reacomoden´ un 20 de enero. Que de repente me tenga que quedar en un programa de verano"."Yo subí una foto, a la semana me agarró Covid y cuando volví del Covid me dijeron que no iba a estar más. Y que iba a quedar como relator porque ellos me valoraban mucho como relator", puntualizó Ladaga."Yo soy crédulo eh, no desconfío de la gente, en la vida me enseñaron así porque, como yo no cago a nadie, no desconfío de nadie. Yo me lo creí, dije ´qué bien´", se sinceró el periodista deportivo. "Y la verdad es que relaté muy pocos partidos y muy chiquititos, así que esa valoración sobre mí no sé si era tal...", insistió. "Después de ahí, primero me corren y después me echan. Es muy simple, como en todos lados: te llaman a una reunión. Primero no me contaron como periodista dentro del programa y después me sacaron de la mesa", amplió.Ladaga, en el mismo diálogo con Azzaro y Ducatenzeiler, expuso el secreto a voces de que "hay mucho periodismo anti Boca muy fuerte", aunque no "no por ser anti Boca" sino queY agregó: "Y yo nunca participé de eso. Nunca me lo dijeron directamente pero bueno, no soy boludo... y no soy el ideal para que me digan una cosa de esas"., disparó Ladaga.