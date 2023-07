Al ritmo de Sergio Denis, el video para la campaña de Kicillof que compartió su esposa Soledad Quereilhac

Soledad Quereilhac compartió un vídeo en redes sociales para la campaña de su esposo y gobernador bonaerense, Axel Kicillof, donde repasa los logros de su gestión al ritmo de una canción de Sergio Denis.Al ritmo de "Te quiero tanto", el vídeo realiza un recorrido breve por la gestión del mandatario bonaerense, que irá por la reelección junto a Verónica Magario. Hasta aparece Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta."Te quiero tanto, no me preguntas más a Axel lo banco. No pienso votar a la derecha, yo elijo peronismo boleta completa", comienza la pegadiza canción con las primeras imágenes y breves clips.Luego, viene el estribillo que repite varias veces: "Yo soy la utopia y tu la represión, tu la agonía. Yo soy la dignidad y la esperanza, con Axel en la provincia el derecho avanza siempre avanza". En esta parte, es donde aparecen las caras de Bullrich y Larreta."Hoy querida mia salgamos a militar con alegría, tratemos de luchar con rebeldía. Votemos con amor y por Cristina, por Cristina", expresa el cierre del tema.De esta manera, el vídeo -no oficial- busca lanzar a Kicillof para las elecciones de una manera entretenida, algo que busca replicar el gobernador bonaerense en Tik Tok por ejemplo.