Bullrich difundió su spot de campaña con un caso de inseguridad, pero no advirtió que era de 2019

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, utilizó un caso policial para su spot de campaña pero no advirtió que el hecho ocurrió en febrero de 2019, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad.El spot consiste en la voz en off de un familiar de una víctima de inseguridad: "Habíamos organizado todo el finde para ir a pescar. No va a venir más mi papá. ¿Por qué no lo hirieron nomás? ¿Por qué lo tenían que matar? Si con el tiro en la pierna era suficiente".Por última, cierra con un slogan de campaña: "¿Sabés qué hace falta para ordenar el país? Coraje".Lo que no chequeó la precandidata presidencial del Pro y su equipo de comunicación es que ese audio corresponde a una entrevista televisiva que dio Ariel Picco, el hijo del jubilado Bruno Picco asesinado el 14 de febrero de 2019 en Córdoba, cuando Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.Por el hecho, condenaron a perpetua a Raúl Orlando Márquez en 2021, hallado autor de homicidio criminis causae y robo calificado por el uso de arma de fuego operativa, en concurso real. Su cómplice, Claudio Miguel Oliva, fue declarado partícipe necesario penalmente responsable de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego (con declaración de reincidencia) por lo que deberá pasar 18 años en prisión.