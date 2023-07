Larreta destinará $2.246 millones de pesos sólo para inspeccionar el estado de las veredas

¿Sabían que Larreta va a destinar .246 millones de pesos solo para inspeccionar el estado de las veredas? Para eso existe el blindaje, para que lxs porteñxs no se enteren de su gestión. pic.twitter.com/kfC73DPC67 — Javier Andrade (@javieroandrade) July 10, 2023

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta lanzó una licitación para inspeccionar obras en veredas por 2.200 millones de pesos,monto que se suma a otra licitación para arreglar veredas que asciende a 16.000 millones de pesos. Así lo destacó el legislador porteño Javier Andrade, quien cuestionó las prioridades del jefe de Gobierno porteño. Para comparar, el presupuesto anual para la refacción de las escuelas es de 900 millones.En la resolución 49 del Ministerio de Espacio Público se busca contratar un "servicio integral de inspección de obras peatonales". De esta forma, el Estado terceriza en una empresa la revisión de lo que hacen otras empresas que contrata para refaccionar las veredas. Para eso gastará 2.246.912.850 pesos, según el Boletín Oficial porteño. La resolución es de la dirección de Obras en Vías Peatonales, que depende de la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio. Consultados por este diario, desde el ministerio advirtieron que todavía no se encuentra adjudicada.Según advirtió Andrade, el Gobierno porteño lanzó una segunda licitación para el mantenimiento de veredas: el monto, en este caso, es de 16.185 millones de pesos. "Larreta gastó en el primer trimestre 52 millones de pesos diarios en veredas", advirtió Andrade, quien lo comparó con el presupuesto de infraestructura escolar, que es de 10 millones de pesos. Para las becas escolares, por sumar otro ejemplo, el presupuesto es de 150 mil pesos. "Esto te muestra las prioridades de Larreta", indicó el legislador.Andrade cuestiona que se tercerice la inspección de las obras de veredas y no sean inspectores del Estado. "Seguramente serán más rigurosos que una empresa tercerizada", indicó. Y concluye en que si la encuentran en mal estado sirve "para después pagarle a otra empresa los arreglos que ‘hagan falta’, y te habla de un Estado eficiente. No hay remate"."Lo preocupante de esto es la generación del negocio. Es habitual encontrarse con veredas que se hacen, se rompen, se arregla un caño, se les hace el alisado con cemento. Preocupa el destino de todo este dinero, dado que nunca habíamos visto una resolución que tiene que ver con inspectores de veredas. ¿Cómo se va a poner una tercerizada a controlar a otras tercerizadas? Estamos en un año electoral y con este mecanismo se puede terminar usando para cualquier cosa", afirmó Andrade, quien recordó que los audios del ex ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro daban a entender que un empresario de las grúas y de los estacionamientos concesionados entregaba "retornos".Si bien, como advirtió el Ministerio de Espacio Público, se trata de licitaciones en curso y todavía no se conocen las empresas a las que le adjudicará esos jugosos montos, lo esperable sería que aparezcan viejas conocidas. En 2019, por ejemplo, en otra licitación similar las ganadoras resultaron ser de dueños que aportaron a la campaña de Cambiemos, según había relevado en su momento la comunera Julieta Costa Díaz. Entre las empresas, aparecía Urbaser, que forma parte del contrato de recolección de basura y cuyo dueño era uno de los aportantes de la fundación de Gabriela Michetti.Otra de las empresas que aparecía era Brincons, cuyo titular, Mario Ángel Raspagliesi, fue uno de los aportantes de la campaña del PRO en 2015 con tres millones de pesos. Otra era Altote S.A., cuyo presidente también figuraba como aportante de campaña del PRO en 2015. Lo mismo ocurre con otras empresas ganadoras, como Naku Construcciones S.R.L o Marcalba, cuyos dueños aportaron a la campaña PRO. Y la lista sigue.Solo resta esperar qué empresas aparecen en el contrato de mantenimiento de las veredas a las que ahora se suma el jugoso negocio de inspeccionar veredas.