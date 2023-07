Dónde voto: consultá acá el padrón definitivo para las elecciones PASO 2023

ELECCIONES NACIONALES CONSULTE SUS DATOS Documento Género Masculino Femenino Sin especificar Distrito Seleccione su distrito Capital Federal Buenos Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucumán Tierra del Fuego Argentinos en el exterior Recibir Resultados por E-Mail (Opcional) Verificador Cargando Verificador Actualizar Reproducir Consultar Reclamos CONSULTA ELECCION PROVINCIAL Distrito Seleccione su distrito

El padrón definitivo se puede chequear en la web oficial de la CNE ( https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php ) y el elector/a debe introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.La CNE publicó el padrón provisorio el pasado 5 de mayo. Desde aquél día los ciudadanos tuvieron tiempo hasta el viernes 19 de ese mismo mes para efectuar reclamos sobre sus datos en caso de que hayan figurado de forma incorrecta en el documento, como por ejemplo, la actualización del domicilio o la eliminación de fallecidos.Además, también se podían elevar reclamos en caso de que no se figure en el padrón. Ya a fines de mayo se comenzó a depurar los padrones provisorios y a confeccionar el padrón definitivo que fue publicado este viernes 14 de julio. Esta fecha se fijó de acuerdo a los artículos 29 y 30 de la CNE, que establece que deben oficializarse 30 días antes de las PASO. Por otra parte, hoy comienza la designación de Autoridades de Mesa.El padrón definitivo se organizó de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético por apellido.Para este año, de acuerdo a los datos incluidos en el padrón provisorio, 35.815.436 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales, casi dos millones de personas más que cuatro años atrás. En efecto, se incluyen a jóvenes de entre 15 y 17 años. Son el 5,5 por ciento de los votos. La ley establece que se puede votar desde los 16 años, aunque no es obligatorio hasta los 18.La variación entre el padrón provisorio y el definitivo suele ser muy baja. Las diferencias están en los ingresos de jóvenes de 16 y 17 años que actualicen su DNI -lo que debieron hacer a los 14- las personas que fallecen y que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informa a la justicia para quitarlos del padrón y los cambios de domicilio realizados antes del 25 de abril que no se anotaron en el padrón.Más de la mitad de los votantes del padrón son mujeres (18.207.762). Los hombres son 17.606.722 y 952 personas votarán con el documento de identidad no binario.El aumento de casi dos millones de votantes tiene que ver con el crecimiento poblacional y electores que a los 14 años no hicieron el cambio de DNI -principalmente por la pandemia de coronavirus y el cierre de oficinas públicas- y que lo actualizaron después de las elecciones de 2021 por lo que recién sufragan ahora.En el padrón están incluidos los jóvenes que a lo largo del año y hasta el día de la elección general cumplan 16 años. Así, algunos chicos y chicas podrán hacerlo en las PASO con 15 años.Con los candidatos definidos y publicado el padrón definitivo continúa la campaña electoral que se profundizará en estas próximas semanas hasta llegar al 13 de agosto cuando se celebren las PASO. Las generales se llevarán a cabo el 22 de octubre y de haber segunda vuelta será el 19 de noviembre.Si ese domingo, ningún candidato o candidata a presidente obtiene más del 45% de los votos, o por lo menos 40% y una diferencia porcentual superior a 10 puntos con respecto al segundo, habrá balotaje.La segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de noviembre: ese día participarán las dos fórmulas presidenciales más votadas de la elección general y llegará al poder aquella que obtenga la mayor cantidad de sufragios afirmativos válidamente emitidos. En Argentina, la única vez que se resolvieron los comicios por esta vía fue el 22 de noviembre de 2015 cuando Mauricio Macri venció a Daniel Scioli 51% a 48%.