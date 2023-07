"Va a transar": Granata dijo que Losada no terminará con el narcotráfico y desnudó la protección mediática

Granata acusó a Losada de haberse convertido en "lo peor de la casta" por ubicar con un cargo político a su hermana y ponerse en pareja con el senador nacional Luis Naidenoff, a quien comparó con Gildo Insfrán. También le espetó ser "kirchnerismo pero amarillo", le enrostró viajar en un polémico avión con financiamiento desconocido y, por si faltara más, la acusó de mentir respecto de su promesa de terminar con el narcotráfico ya que, aseguró, va a "transar como transan todos" ya que tiene "una runfla detrás"

#Política | Amalia Granata fulminó a Carolina Losada: "Te convertiste en lo peor de la casta".



💬 Granata aseguró que "es mentira" que Losada va a terminar con el narcotráfico en Santa Fe y lanzó una fuerte acusación: "Va a transar como transan todos". pic.twitter.com/lpRUaVoqFK — Política Argentina (@Pol_Arg) July 14, 2023

"Flaca, te convertiste en lo peor de la casta. Dijiste que venías a cambiar la política y sos lo peor de la política"

"Es muy fácil sentarse en un programa y decir 'yo voy a ir contra el narcotráfico'. Por favor. ¿Sabés lo que es terminar con el narcotráfico en Rosario? No es sentarse en un programa y decir 'tengo coraje'. Es mentira, es mentira. Va a tranzar como tranzan todos porque atrás tiene una runfla que son iguales a todos los que están"

Lasno sólo trajeron una guerra - literalmente - interna en Juntos por el Cambio entre sus precandidatos a gobernador, acompañado pora nivel nacional, y, de la mano de, sino que también arrastraron unEn el orden de esto último, Granata viene siendo muy crítica respecto de Losada, pero en una entrevista que brindó en las últimas horas aen A24 literalmente la destrozó desde todos los flancos."Me desilusionó. Ella dijo que venía a cambiar la política y lo primero que hizo cuando asumió fue poner a su hermana con el cargo más alto del Senado", recordó Granata en primer lugar consultada por Etchecopar respecto de Losada.Para continuar su exposición, siguió:. En ese punto se refirió a que la ex vedette voló dos veces, en una oportunidad acompañada por, desde su casa de Nordelta a Santa Fe en la aeronave de un empresario santafesino, quien es investigado por fraude al Estado debido a la presunta compra irregular del mencionado vehículo aéreo., apuntó Granata en relación con Naidenoff, senador nacional de Juntos por el Cambio, al que comparó con su histórico rival en Formosa:En ese punto, y tomando el vocabulario de, con quien en los últimos meses se había movido cerca pero quien en las últimas horas parece haberle soltado la mano, disparó"Dieciocho años hace que está en el Senado, entonces que no lo critique a Insfrán. Que no lo critiquen el novio y ella porque. Si lo hace el kirchnerismo está todo mal y son corruptos y malos, pero si lo hacen los amarillos está bien. No es así", sostuvo la diputada, cuestionando a Etchecopar y a los medios, que intentaba defender a Naidenoff.Finalmente, Granata se refirió a las promesas de Losada en campaña respecto al combate contra al narcotráfico y fue lapidaria.