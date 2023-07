La canasta que mide el umbral de pobreza bajó 6,7% en junio

#DatoINDEC

La canasta que mide el umbral de pobreza subió 6,7% en junio y una familia de cuatro integrantes necesitó $232.427 para no ser pobre, informó este miércoles 19 de junio el INDEC. De esta manera, la Canasta Básica Total (CBT) del sexto mes del año bajó en comparación con mayo, que fue del 7,2%.En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $185.039 y de cinco integrantes, $244.462. Por lo tanto, un adulto necesitó en junio $75.219 para no ser pobre.Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, se incrementó 5,2% en junio y 124% interanual, por encima de la CBT que registró el 123%De esta manera, un adulto necesitó al menos $33.731 en junio para no ser indigente. En el caso de una familia tipo (cuatro integrantes) la cifra fue de $104.227. En el caso de tres miembros, $82.977, y cinco, $109.624.