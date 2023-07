Alberto respaldó a Capitanich de cara a las elecciones provinciales y pidió poner en valor a un Gobierno que reconoce derechos

El presidente Alberto Fernández respaldó este lunes al gobernador Jorge Capitanich en la antesala de las elecciones provinciales y pidió poner en valor a un Gobierno que reconoce derechos, al encabezar la apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad en Chaco.A menos de dos meses para las elecciones chaqueñas del 17 de septiembre, el mandatario le pidió a los chaqueños quepor ese distrito."Fue un gran gobernador, no pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador; se los pido porque; está siempre pensando en cómo hacer mejor la vida de los que viven en el Chaco", planteó el mandatario.La de hoy fue la cuarta vez en el año que Fernández viajó a esa provincia, y la décima desde que es jefe de Estado.Por otra parte, destacó la importancia de invertir para la inclusión: "La situación de las personas con discapacidad es algo que nos atañe a todos;a aquellos que lo están reclamando".En este marco, pidió diferenciar a los Gobiernos que conciben la ayuda del Estado como un "beneficio" y a los que la entienden como un "derecho". "Esta mirada es muy distinta porque si es un beneficio puedo entregarlo, o no, pero si creo que es un derecho sólo debo reconocerlo; esta diferencia es central", advirtió.A modo de ejemplo, reveló que apenas asumió la Presidencia, el Estado tenía una deuda de 5.100 millones de pesos con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, que "se resolvió en 90 días" y que "redujo a 45 días" el plazo del pago estatal por esas prestaciones, que antes oscilaba "entre los 100 y 120 días"."Antes las familias se quedaban sin el transporte para sus hijos porque el prestador no cobraba la deuda que el Estado tenía con ellos", alertó sobre lo que ocurría durante la anterior gestión de Cambiemos.Además, detalló que, una situación que fue revertida cuando asumió el Gobierno del Frente de Todos."Entregamos 350 mil pensiones no contributivas, se restituyeron cada una de las 170 mil que habían sido dadas de baja y logramos dar 40 mil más, producto de mecanismos mucho más ágiles", recordó el Presidente.El mandatario reivindicó el "deber ético" de una sociedad que "se ocupa del problema del otro" para dar "mejores condiciones de vida al conjunto": "Lo ético es ocuparme del problema del otro, tenderle la mano al que nos está necesitando", expresó.porque está visto que, si les damos condiciones, las posibilidades de desarrollo existen", insistió.También destacó el 40 aniversario de la recuperación democrática del país, que se cumple el próximo 10 de diciembre, y resaltó que este logro fue alcanzado "porque hubo una decisión de conjunto de respetar para siempre las instituciones"."El conjunto social argentino decidió que nunca más quería dejar de vivir en democracia", remarcó, pero aceptó que la democracia actual "no es suficiente porque no vivimos en una sociedad justa, sino profundamente injusta", a partir de la "desigualdad social", que involucra también al universo de quienes padecen una discapacidad "y no encuentran la ayuda del conjunto".El VII Congreso Internacional sobre Discapacidad se realiza bajo el lema “Queremos hablar de capacidad” en las localidades de Resistencia, Charata, y General San Martín.Este encuentro internacional tendrá como sede hasta el miércoles el Centro de Convenciones Gala en Resistencia y el jueves y viernes próximo se trasladará a San Martín y Charata.La actividad se enmarca en los 15 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y se une al Foro Global para la inclusión y la discapacidad comprometida con los objetivos de la agenda 2030.El encuentro está destinado a profesionales, docentes y estudiantes relacionados con la discapacidad y contará con reconocidas y reconocidos disertantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina.En el marco del evento se entregarán los Premios Mundiales de la Ciencia EUREKA 2023, que reconocen las mejores prácticas científicas y productos académicos de significativa actuación socioeducativa a nivel mundial.