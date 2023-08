Lula opinó sobre las elecciones en Argentina: "Pido a Dios que sea electo un candidato que no crea que la política pública es gasto"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este miércoles que pide "a Dios" que en las próximas elecciones en la Argentina gane un candidato que defienda "la inclusión social y el desarrollo". Además, sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) necesita tener "paciencia" con el país."Pido a Dios que la democracia prevalezca y venza la democracia. Que sea electo un candidato con más perspectiva de inclusión social y desarrollo y no uno que crea que toda política pública es gasto o que resolver el problema de Argentina es privatizar", respondió Lula ante una pregunta de Télam en un desayuno realizado con corresponsales extranjeros en el Palacio del Planalto, en Brasilia.Ante 30 corresponsales extranjeros, Lula respondió sobre la situación argentina y la deuda adquirida en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, organismo al que aseguró que es preciso reformar, como todas las instituciones multilaterales. Al respecto, propuso poner en marcha entidades más "generosas y flexibles" con los países que reciben préstamos."Brasil no quiere crecer solo, estoy preocupado por que un país tan importante como Argentina llega a una situación como la actual en función de una deuda adquirida por otro gobierno que quedó para este gobierno. El FMI debería tener paciencia", aseguró Lula, que consideró que la sequía impidió el ingreso de divisas por las exportaciones de granos.Lula reiteró que el FMI "debería sacarle la espada en la cabeza" a los países y dijo que tanto personalmente como con su gobierno intenta hacer lo posible en materia diplomática para abordar una salida para la deuda argentina e incluso mencionó que conversó sobre el asunto con el presidente chino, Xi Jinping.El mandatario brasileño se negó a hablar en particular sobre el proceso electoral que se inicia el próximo 13 con las PASO, pero destacó la importancia de la Argentina como socio comercial de Brasil, el tercero después de China y Estados Unidos.