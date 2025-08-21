Se rompió el bloque de La Libertad Avanza en Diputados en medio de la sesión por los vetos

Tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) rompieron el bloque oficialista para formar una nueva bancada, en medio de la caldeada sesión que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados, en la que se debaten los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio, moratoria, emergencia en discapacidad y emergencia para Bahía Blanca.Los diputados que formaron el nuevo bloque, llamado Coherencia, son Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González. A ellos se le sumó Lourdes Arrieta, que ya se había ido de La Libertad Avanza y constituía un monobloque.El quiebre se da en un contexto de tensiones internas que se venían manifestando desde hace semanas en torno al cierre de las listas nacionales de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y ocurrió luego de haber dado quorum para la sesión de este miércoles. "Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política", indicaron los integrantes del nuevo bloque.Según indicaron los propios legisladores, el bloque comenzará a participar en comisiones y debates legislativos desde hoy, con el objetivo de consolidar su presencia y contribuir a la toma de decisiones en el Congreso.