"Desdibujó su perfil": Macri destrozó a Vidal y blanquea que juega para Bullrich en un JXC partido

La decisión de María Eugenia Vidal de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio generó un gran revuelo puertas para adentro a 11 días de las PASO. Primero fue Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional y hombre de confianza de la ex gobernadora bonaerense, quien criticó la postura de la dirigente del PRO, pero ahora se sumó Mauricio Macri a los cuestionamientos.En su recorrido por Pergamino y San Nicolás, el ex presidente destrozó a la ex mandataria pese a decir que está “muy enfocado” en que el espacio permanezca unido después de las los comicios del 13 de agosto.“No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, lanzó Macri.Consultado sobre quién cree que representa mejor a JXC, el fundador del PRO evadió la pregunta pero dio algunos indicios: "La Argentina necesita un cambio profundo, rápido, claro, firme, porque necesitamos sacar a la gente de la desesperanza en la que ha caído. Entonces creo que este es el camino, como lo dije hace mucho tiempo cuando presenté el primer tiempo: somos el cambio o no somos nada"De esta manera, replicó una frase casi coincidente a un slogan de la precandidata del ala halcón de JxC y blanquea que juega para Bullrich en una coalición opositora partida.Si bien no anunció su voto, Macri no perdona a quienes deciden aliarse con Horacio Rodríguez Larreta, pero sí a los que migraron al sector halcón de Patricia Bullrich como es el caso de Ritondo.Hay que mencionar que Vidal había declinado su intención de entrar en la disputa por la candidatura presidencial a principios de mayo. Lo hizo después de reunirse con Mauricio Macri, quien la había alentado a competir en la interna nacional. Si bien sus aspiraciones presidenciales habían tensionado el vínculo con Larreta, la exgobernadora bonaerense volvió a cerrar filas con el jefe porteño, con quien tiene una estrecha relación de amistad, después de que Macri y Bullrich rechazaran la chance de que ella compita por la sucesión en la Ciudad. Ella nunca manifestó sus deseos de pelear por la Ciudad, pero sus armadores reconocieron que hubiera aceptado si había consenso en torno a la postulación.Macri y Bullrich consideraron que Vidal llegó tarde a la grilla porteña. Con el exintendente de Vicente López ya lanzado en la disputa con Martín Lousteau, no contemplaron retirarle su apoyo. Además, la relación entre Bullrich y Vidal quedó afectada por la resolución del armado bonaerense de la exministra. Es que Vidal promovía a Ritondo como candidato a la gobernación pero, finalmente, Bullrich se inclinó por Néstor Grindetti, un hombre de confianza de Macri. Vidal solo le garantizaba su respaldo a Ritondo durante la campaña y prefería no inmiscuirse en la interna nacional.Frente a ese escenario, Larreta intercedió para atraer a los colaboradores más cercanos de Vidal a sus equipos. Así, Federico Salvai, mano derecha de la exgobernadora, se sumó como armador en el interior. Está a cargo del vínculo con los gobernadores. Fue el primer indicio de que Vidal le daría su aval al proyecto presidencial de Larreta.Además de Salvai, hay otros dirigentes muy ligados a Vidal que orbitan cerca del jefe porteño, como Hernán Lacunza, Emmanuel Ferrario, Gustavo Ferrari o Carolina Stanley, entre otros. En cambio, un sector del vidalismo que responde a Ritondo en Buenos Aires jugará la interna del lado de Bullrich. Es el caso de Alex Campbell o Santiago López Medrano.