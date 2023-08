Denuncian que el Movimiento Evita de La Matanza le saca $10 mil a beneficiarios de planes para pagar fiscales

señalan que el sector de la precandidata a intendenta Patricia Cubría, quien enfrenta al actual jefe comunal Fernando Espinoza en las PASO de Unión por la Patria, exige dinero a beneficiarios de planes sociales para pagar fiscales electoral, bajo amenaza de quitarles la ayuda si se niegan

En las últimas horas se conoció a través de un informe periodístico una grave denuncia que luego recaló en una presentación en la Justicia y que apunta contra el Movimiento Evita en La Matanza:El mecanismo concreto que reveló un informe del periodista Juan Cruz Sanz en A24 expone queLa denuncia surgió a partir de audios en los cuales la cuarta candidata a concejal de la lista de Cubría, que además es su mano derecha, les exige dinero a las beneficiarias de los planes bajo amenaza de quitarles esa asignación del Estado.Cubría es una dirigente social y diputada provincial que, además, es esposa del líder del Movimiento Evita,. El dinero que se les pide a los beneficiarios es para pagar los fiscales.En el mencionado medio salieron a dar testimonio trabajadoras beneficiarias de planes sociales que contaban cómo les piden “peajes”, presencia en marchas y pegatinas, ante la amenaza de que si no lo hacen se les daría de baja la ayuda.Los audios que trascendieron involucran directamente a la responsable de la Secretaría de Orientacion del Movimiento Evita, Florencia Generoso, en los que exige a las trabajadoras a comprar fiscales con el dinero que reciben de los planes sociales., contó una de las cinco testigos anónimas que dio detalles de cómo se manera la operatoria en su distrito.Reveló que, además, se les exigió "ir a las marchas", que "siempre eran en Plaza de Mayo, 9 de julio", pero que no les precisaban "nunca por qué"."Una vez quise ir, pero no pude por mi nene. Entonces me dijeron que mande a un reemplazo", señaló una segunda mujer, coincidiendo con el testimonio anterior. Y agregó cuál fue la advertencia que les dejaron: "Nos dijeron que si no hacíamos eso, lamentablemente nos tenían que sacar los planes. No nos dieron muchas vueltas".