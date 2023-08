La última incógnita en la guerra de JXC: ¿Blanqueará Macri su apoyo a Bullrich contra Larreta?

Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 2, 2023

A sólo cuatro días de la veda electoral, este lunes el PRO intentará ponerle freno a los constantes cruces y mostrar unidad entre los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en el cierre de campaña del precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En la foto se sumará Mauricio Macri, desde el bullrichismo esperan que esta noche blanquee su apoyo a Patricia, pero desde el larretismo consideran que el líder no se arriesgará a elegir un lado de la interna.El expresidente, que logró que Juntos por el Cambio espere los resultados de las PASO en un bunker unificado, dará una entrevista este lunes por la noche en TN. “Salvo que pase algo raro, no habrá nada distinto a lo que viene diciendo. Tiene más simpatía con Patricia, pero no hizo un apoyo explícito. El foco está en el 13 a la noche”, adelantó a Clarín un referente de los más próximos, en alusión a su plan de erigirse como un “garante de la unidad” de cara a las generales, luego de las controversias entre ambos sectores durante la campaña.Lo cierto es quey, peor aún, le preocupa que -de ser finalmente el líder de las palomas electo como Presidente-El líder del PRO tiene encuestas, las mismas que suele publicar La Nación, que ubican a Bullrich ganadora por una leve ventaja, pero a su vez recibe advertencias de que hay otras que lo dan arriba a Larreta. ¿Por qué arriesgar abiertamente por un candidato en un escenario de paridad que de resultarle mal lo puede dejar con los botines semi colgados?Tendría sentido que no haya un blanqueamiento definitivo, porque, si bien no se inclinó definitivamente sobre uno de los bandos del PRO,Decirlo en voz alta no haría un cambio real en el panorama electoral más que complicar su influencia dentro de la coalición si gana Larreta.para que el domingo los porteños voten con un sistema las categorías nacionales y con otro las locales, lo que a pedido del radical Martín Lousteau, el competidor del primo de Mauricio, desenganchó las boletas a presidente de los aspirantes a jefe de Gobierno. El actual jefe de Gobierno porteño viene coqueteando con el radical, e incluso, ignoró los reclamos de Jorge Macri por un apoyo “más enfático” a su candidatura, algo que sin dudas molesta al expresidente.Otro indicio de su apoyo a Bullrich fueron sus críticas a María Eugenia Vidal por inclinarse por Rodríguez Larreta , Macri le señaló que “desdibujó su perfil” y que no había cumplido su palabra, mientras que a históricos dirigentes de las palomas como Cristian Ritondo obtuvieron una felicitación.Antes de conocer el respaldo de Vidal a Larreta,h, con el argumento de que había que compensar la estructura de su rival.Es que su línea idológica es idéntica a la de su exministra de Seguridad, que propone sumar otro acuerdo con el FMI para "blindar" la economía argentina, el recorte de la inversión pública y la idea de "todo o nada".Tras la foto de este lunes con su el primo Jorge, Larreta y Bullrich, Mauricio se va al Caribe para dar una "clase" en una universidad de República Dominicana. Volverá, por su puesto, para votar y subirse al escenario del búnker que, después de gestionarlo y convencer a Bullrich, será unificado.