La llamativa propuesta de Jorge Macri: quiere eliminar la SUBE y que los transportes se paguen con tarjeta de crédito

Sin tener en cuenta que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 7,3% en julio y acumula más del 62% en lo que va del año, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO,se abocó a "lo importante" yA través de un video publicado en redes sociales, titulado "Chau Sube", el precandidato aseguró que este medio de pago "ya quedó viejo". "", cuestionó dirigiendose, además, de a los porteños que se preocupan por no sacar su celular en Plaza Constitución debido a la inseguridad, a los turistas que no pertenecen al electorado argentino.Sin embargo, precandidato para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno aseguró que ". "Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo", sostuvo en el video y arrojó al suelo una SUBE.