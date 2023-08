Leandro Santoro cerró su campaña en el Gran Rex: "El Gobierno del PRO está agotado"

Con la presencia de, el precandidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, cerró este martes su campaña electoral de cara a las PASO ante un teatro Gran Rex repleto y aseguró que el ciclo del macrismo en la Ciudad "está agotado".Santoro fue el anteúltimo orador de la velada, que fue clausurada por Massa, quien elogió la oratoria del dirigente proveniente del radicalismo que el domingo intentará empezará a destronar a Juntos por el Cambio (JxC) en territorio porteño.Además de la principal fórmula presidencial del oficialismo, también participaron del evento el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; los diputados Eduardo Valdés y Paula Penacca; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, entre otros dirigentes del peronismo y aliados.En su discurso, Santoro manifestó que quiere ser jefe de gobierno "para terminar con los negocios" del PRO en la Ciudad e indicó que esos negocios son los que hicieron que haya una interna entre Jorge Macri y Martín Lousteau dentro Juntos por el Cambio.expresó.Posteriormente, el diputado dijo que, en caso de ser electo, derogará el código urbanístico y vamos a prohibir la venta de tierra pública. Se terminan los negociados inmobiliarios en Buenos Aires. "Se termina el Estado puesto al servicio de la rentabilidad privada para pasar a tener un Estado al beneficio de la gente y del bienestar común", arengó.En otro pasaje, agregó que busca ser jefe de Gobierno para "poner al ser humano en el centro de la discusión". "Queremos construir una ciudad más humana y más justa, es imprescindible desmercantilizar las relaciones sociales e igualar las condiciones de vida en los barrios", expresó el precandidato."Es injustificable que el Estado sea un actor relegado al segundo plano profundizando las desigualdades que el mercado genera. No puede ser que haya tantas distancias sociales incluso en términos de expectativa de vida entre la gente que vive en el norte y en el sur de la sociedad", agregó.Luego manifestó que en estas elecciones trabaja para "construir una democracia participativa" porque los conflictos de la ciudad "se deben a que no son consultados los vecinos". "Queremos construir políticas para luchar contra la desigualdad de género y de ingresos, por eso decidimos dar esta pelea"."Queremos un Estado que construya un esquema de alquiler sencillo para gente común, no solamente para Airbnb o grandes inversiones inmobiliarias. Cuando seamos gobierno vamos a iniciar un parque público de vivienda para que el derecho a la vivienda sea garantizado por el Estado", prometió.Concluido el discurso de Santoro, Sergio Massa tomó el micrófono y elogió a su antecesor en el uso de la palabra., dijo Massa al referirse al precandidato a jefe de Gobierno de UP.Acto seguido, aseguró que Santoro será el candidato más votado en la Ciudad el domingo y que eso le permitirá "discutir un modelo de Ciudad en la primera vuelta". En esa tónica, el ministro de Economía llamó a "transformar lo imposible en posible" y señaló que el macrismo trata al distrito como la "casa matriz de su empresa".Massa se refirió al expresidente Mauricio Macri y dijo que, en Juntos por el Cambio (JxC), "vino el dueño de la empresa, agarró a los dos gerentes, los mandó a sacarse la foto con el primo y dijo 'Este es el que va a cuidar la casa matriz de la empresa'", en referencia a la imagen de unidad de ayer del exmandatario junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Jorge Macri.