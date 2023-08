Santa Cruz: el petrolero Claudio Vidal es el nuevo gobernador

Gracias a los vecinos y las vecinas de mi querida provincia por la participación en este día que celebra nuestros 40 años de democracia; a las autoridades de mesa, fiscales y fuerzas de seguridad por el esfuerzo, en esta larga jornada, puesto en cuidar cada voto; y el abrazo más… — AK (@aliciakirchner) August 14, 2023

El diputado nacional y secretario general del sindicato de petroleros,l, fue electo gobernador de Santa Cruz y comenzará su mandato el 10 de diciembre cuando suceda a Alicia Kirchner terminando con 32 años de kirchnerismo sucesivos en la provincia.Vidal fue el candidato a gobernador más importante de Juntos por el Cambio con el lema Por Santa Cruz, que llevaba seis candidatos. Con el 98,9% de las mesas escrutadas, superaba a Unión por la Patria por menos de 5.000 votos, específicamenteEn su primer mensaje como gobernador electo, pasadas las 4 de la madrugada del lunes y sobre un escenario montado frente al local del partido SER (Ser Energía para Renovar) en Avenida Kirchner 1381 de Río Gallegos, Vidal remarcó:Vidal agradeció a su compañero de fórmula, el exconcejalcon quien. “Mi vieja realmente me dio un ejemplo de vida, me enseñó a que en la vida se puede salir adelante con esfuerzo, predisposición y voluntad, y trabajando por los demás", remarcó el candidato ganador.El gobernador electo, además, aseguró que “se viene una gran tarea, no es fácil, pero tampoco imposible, vamos a convocar a todos los sectores, muchos que han quedado olvidados".Por su parte, Alicia Kirchner se postuló a una banca en el Senado nacional y resultó la más votada con el 17,68% de los votos (31.394).Lo llamativo fue quealgo que se explica en gran parte, por la elección deA nivel nacional,, fue el precandidato más votadode los votos, seguido de Unión por la Patria, con el 21,35%. En el frente oficialista, Sergio Massa recibió 29.622 votos y Juan Grabois, 8.857. La alianza Juntos por el Cambio sumó el 15,60% (28.111) y dentro del frente opositor, Patricia Bullrich le sacó 6.000 votos de ventaja a Horacio Rodríguez Larreta