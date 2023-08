Es oficial la creación del Comando Unificado para prevenir los robos organizados en el Conurbano

El Gobierno oficializó la creación de unpara prevenir y combatir los robos organizados a comercios y supermercados que se dieron en los últimos días en el conurbano bonaerense y distintos puntos del país. Tal como anticipó ayer por la mañana el ministro de Seguridad, está integrado por cuatro fuerzas federales y por representantes de todas las provincias.El comando está conformado por la(PFA),(PSA), y por lay lade la cartera nacional, a cargo de Damián Neustadt y Mercedes Lagioiosa respectivamente.Además, la Resolución 575/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial invita a los ministros bonaerense, Sergio Berni, y porteño, Eugenio Burzaco, a designar un representante de los cuerpos policiales locales en el comando; así como a los ministros de seguridad o autoridades funcionalmente equivalentes de cada una del resto de las provincias.El nuevo cuerpo estará abocado específicamente al “Este tipo de estrategias de seguridad conjuntas permiten racionalizar y maximizar el rendimiento de los recursos con los que cuenta cada una de las fuerzas federales de seguridad. En este caso, el comando unificado será disuelto por el ministro de Seguridad, a propuesta de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, según establece la resolución.Aunque el comando se oficializó hoy en el, Fernández encabezó ayer la primera reunión, en donde se definieron las primeras tareas de monitoreo y se avanzó en un protocolo específico para el(AMBA).Durante la jornada, el ministro se comunicó con los gobiernos provinciales de Córdoba, Mendoza y Neuquén, donde se registraron este tipo de incidentes, así como con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para actuar en la ciudad de Bariloche; y las autoridades de los municipios bonaerenses de Moreno y José C. Paz.El comando compartirá "inteligencia criminal" con todas las provincias, producto de que muchos de los robos organizados que se produjeron en los últimos días fueron precedidos por convocatorias difundidas por WhatsApp.Sobre estos hechos, el ministro consideró que se produjeron por "una vocación de generar una suerte de conflicto" y que "no son espontáneos, no es una casualidad". Asimismo, Fernández explicó cómo actuarán ante las personas que participen de estos robos., señaló.