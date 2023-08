Cafiero cruzó a Bullrich por los BRICS: Lo que dijo no tiene sentido, deberían asesorarla

El ingreso a los BRICS es para la Argentina una oportunidad histórica 🇦🇷💪🏽



Significa ser parte de un bloque que representa el 42% de la población mundial, el 24% del PBI global y el 16% de las exportaciones. pic.twitter.com/eZJBSLdsPX — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) August 24, 2023

El cancillercruzó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambiopor oponerse al ingreso de la Argentina al BRICS señaló que “lo que dijo no tiene ningún sentido” y que “debería ser asesorada”.“Me parece que son cosas que se dicen en campaña. No se puede reconocer ningún logro del Gobierno actual y es una posición política. Pero nada de eso tiene que ver con la realidad”, planteó Cafiero en declaraciones a la prensa durante la Cumbre de las Américas,luego de que la exministra de Seguridad manifestara su “posición contraria” al ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).Y le respondió que “.“De los cuatro principales socios comerciales de Argentina, tres están en los BRICS. Está bien que haya posiciones políticas y se entiende que es parte del trayecto electoral, pero (su rechazo) tiene poco que ver con la realidad geopolítica. Con el ingreso a los BRICS se abren oportunidades”, agregó Cafiero.“Si eventualmente le toca llevar adelante los destinos del país, debería ser asesorada por su equipo como corresponda, porque lo que ha dicho no tiene ningún sentido”, aseveró Cafiero.Más temprano, en diálogo con Radio 10 se refirió al acuerdo con el bloque de economías emergentes y pidió: "Son oportunidades para las economías regionales y los productores argentinos que encuentran afianzado su mercado de exportación".En ese sentido, remarcó que el ingreso de Argentina a los BRICS "abre grandes oportunidades a provincias que tienen como principales exportadoras de sus productos a los países que lo integran" y que implica un "reconocimiento internacional hacia la Argentina y hacia las acciones de gobierno y del Presidente; es lo que llamamos la diplomacia presidencial, siempre dispuesto al diálogo y a las propuestas que promuevan un desarrollo económico que promuevan una sociedad más justa".