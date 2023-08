Las billeteras virtuales deberán pagar a clientes la rentabilidad que generen sus depósitos

Por disposición del Banco Central, las billeteras virtuales deberán trasladar a sus clientes la totalidad de la rentabilidad que perciban por los saldos en pesos de las cuentas de depósito en las entidades financieras en la que se depositan los fondos de esos clientes.La decisión alcanza a los fondos depositados en las billeteras (Mercado Pago, Ualá, NaranjaX o MODO) que no están invertidos. Actualmente, no todas las billeteras virtuales ofrecen esa posibilidad a los clientes, por lo que en muchos casos esa rentabilidad queda en la empresa, y no va al usuario.De este modo, las personas que tengan su dinero en las cuentas de pago obtendrán un rendimiento que deberá ser devengado periódicamente. Hasta hoy esos depósitos tenían un rendimiento del 0%.El saldo depositado en este tipo de cuentas es de $121 mil millones, según los datos del último Informe de Pagos Minoristas elaborado por el BCRA. Esos fondos, por una disposición previa del BCRA, "debían estar encajados al 100% en cuentas a la vista de las entidades financieras para preservarlos de contingencias y garantizar su disponibilidad, con la posibilidad de integrar el 45% de ese total en Bonos del Tesoro Nacional en pesos".Como cliente de la billetera no bancarias hoy tenés dos opciones: ponés el dinero a invertir o lo dejás a la vista. Si lo lo pusiste en inversión, sigue igual.