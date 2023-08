Tras el asesinato de un ingeniero en pleno Palermo, Larreta le ordenó a Burzaco volver de Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, que regresará de su viaje a Estados Unidos tras el asesinato de un ingeniero en pleno Palermo.Según consignó La Nación, el jefe de gabinete Felipe Miguel habló esta mañana con Burzaco para ordenarle que anticipara su regreso al país. El Ministro había viajado hace varios días con el argumento formal de que debía asistir a reuniones con diversas agencias de seguridad y encuentros en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el FBI en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, asistió a ver un partido del tenista Juan Manuel Cerúndolo en el US Open. “Fue a ver a su sobrino, que lo invitó, después de terminar su jornada de trabajo”, justificaron desde el entorno del funcionario.En las redes sociales, se difundió un video donde se va a Burzaco en la tribuna del torneo de tenis. Como respuesta, Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria, lanzó: “El ministro de seguridad porteño está de vacaciones en EE.UU. viendo tenis. Esto sucede porque se saben impunes. Están convencidos que estas actitudes no tienen costo político, pero el 22 de octubre se les termina”.La Nación aseguró que desde la Ciudad le reprochan a Burzaco que también se haya ausentado en plena crisis por los saqueos en distintos puntos del conurbano bonaerense. Allegados al ministro de Seguridad porteño argumentan que había postergado el viaje a los Estados Unidos por la campaña para las PASO. “Estaba planificado hace tiempo. Por más que no esté una persona, el ministerio sigue funcionando”, indicaron.Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno de la Ciudad dan a entender que hay “mucha bronca” con la actitud de Burzaco. “Le dijeron que se vuelva inmediatamente”, comentaron fuentes porteñas, según indicó La Nación.