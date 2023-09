Ley de Alquileres: el Senado no logró acordar y este jueves continúa el debate

Ayer con la presencia de representantes de las cámaras inmobiliarias, el Senado retomó la discusión por la reforma a la ley de alquileres que cuenta con media sanción de Diputados pero no hubo acuerdo, este el jueves sigue el debate con la presencia de inquilinos.Los legisladores continuaron con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara baja.El miércoles el debate en las comisiones empezó con un clima de tensión tras un cruce entre Anabel Fernández Sagasti del Frente de Todos y Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.La discusión giró en torno a los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley de alquileres. Sagasti había remarcado el problema de los alquileres temporarios señalando que resultaba contraproducente para la actual forma de locación en la ley de alquileres, y también objetó el modo en el que el proyecto actual se menciona una eventual forma de pago por adelantado.Mientras que Caravaca Pazos consideró que el tema de los alquileres temporarios "no es algo que afecte mayormente a las provincias" y sostuvo que "la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia". También agregó que se está "ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó".Por su parte, Virginia Manzotti -representante del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios- indicó que “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”.Ahora la falta de un acuerdo entre los dos bloques mayoritarios, se analiza la posibilidad de que la Comisión de Legislación General avance con dos dictámenes, uno de Juntos por el Cambio y el otro de Unión por la Patria. Sin embargo, aún resta la jornada de este jueves, que iniciará a las 11 horas con el objetivo de escuchar a representantes de inquilinos.