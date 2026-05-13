Con 58 votos, el Senado aprobó la continuidad del juez Carlos Mahiques en Casación

, una definición impulsada por el oficialismo y sus aliados que le permitirá seguir en funciones aun después de cumplir en noviembre los 75 años, límite establecido por la Constitución para los magistrados sin nuevo aval legislativo.La renovación del juez era uno de los objetivos centrales del Ministerio de Justicia que conduce su hijo,, encargado de empujar en el Senado la serie de designaciones judiciales que el Gobierno viene negociando desde hace semanas.Mahiques integra actualmente la Cámara de Casación, tribunal clave dentro del sistema penal federal y con intervención en expedientes de alto impacto político. Su figura quedó especialmente asociada al enfrentamiento del kirchnerismo con parte del Poder Judicial, tanto por su intervención en causas sensibles como por el viaje ajunto a jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín.La votación dejó expuesta una nueva división dentro del interbloque peronista. Mientras los sectores alineados con Cristina Kirchner rechazaron el pliego, otro grupo de senadores vinculados a gobernadores y estructuras provinciales decidió acompañar la continuidad del magistrado y terminó facilitando la mayoría especial que necesitaba el oficialismo.Entre quienes votaron a favor estuvieron Sergio Uñac, Juan Manzur, Pablo Bensusán y legisladores aliados de Santiago del Estero, San Luis y La Rioja.