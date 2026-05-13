15.05.2026 / PRÓRROGA

Con 58 votos, el Senado aprobó la continuidad del juez Carlos Mahiques en Casación

La Cámara alta avaló la prórroga por cinco años del magistrado que integra la Cámara Federal de Casación Penal y que además es padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.


 

El Senado aprobó este jueves con 58 votos afirmativos y 11 negativos la continuidad de Carlos “Coco” Mahiques como juez de la Cámara Federal de Casación Penal por un nuevo período de cinco años, una definición impulsada por el oficialismo y sus aliados que le permitirá seguir en funciones aun después de cumplir en noviembre los 75 años, límite establecido por la Constitución para los magistrados sin nuevo aval legislativo.

El pliego obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, además del acompañamiento de un sector del peronismo. La renovación del juez era uno de los objetivos centrales del Ministerio de Justicia que conduce su hijo, Juan Bautista Mahiques, encargado de empujar en el Senado la serie de designaciones judiciales que el Gobierno viene negociando desde hace semanas.

Mahiques integra actualmente la Cámara de Casación, tribunal clave dentro del sistema penal federal y con intervención en expedientes de alto impacto político. Su figura quedó especialmente asociada al enfrentamiento del kirchnerismo con parte del Poder Judicial, tanto por su intervención en causas sensibles como por el viaje a Lago Escondido junto a jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín.

Fractura

La votación dejó expuesta una nueva división dentro del interbloque peronista. Mientras los sectores alineados con Cristina Kirchner rechazaron el pliego, otro grupo de senadores vinculados a gobernadores y estructuras provinciales decidió acompañar la continuidad del magistrado y terminó facilitando la mayoría especial que necesitaba el oficialismo.

Entre quienes votaron a favor estuvieron Sergio Uñac, Juan Manzur, Pablo Bensusán y legisladores aliados de Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. En contra se pronunciaron referentes del kirchnerismo duro como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro y Anabel Fernández Sagasti.

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