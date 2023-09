Bullrich viaja a Santa Fe con Larreta para respaldar a Pullaro

El domingo los santafesinos tienen la oportunidad de cambiar votando a Maxi Pullaro, Gisela Scaglia y Clara García.

Los conozco y sé de su compromiso con Santa Fe. Es unidos como vamos a lograr las transformaciones que se necesitan.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio,en las elecciones provinciales. La oposición apuesta a un triunfo como impulso nacional de cara a las elecciones nacionales de octubre y buscará la foto de unidad luego de la caliente interna santafesina que vivió en las PASO.Además de Bullrich,a. Los dos coincidirán en el búnker de Pullaro el domingo. El último encuentro público que compartieron Bullrich y Larreta, tras las derrota del jefe de Gobierno porteño, fue el 24 de agosto en el encuentro que lideró la ex ministra con los gobernadores y legisladores nacionales de JxC en el Hotel NH. En privado, los dos se mantienen en contacto telefónico, con llamadas y chats.La semana pasada ambos mantuvieron un encuentro personalmente. El alcalde porteño visitó a Bullrich en su casa y conversaron poco más de una hora. Fue una reunión reservada y en extremo hermetismo. Pero con la visión clara de recuperar la unidad que rompieron en las elecciones primarias.. Quien fue la candidata de Bullrich,, a través del comisario Alejandro Druetta, exjefe de la División Inteligencia de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, condenado a diez años de prisión como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, fue el candidato larretista el que ganó las PASO y a pesar de las asperezas,Si bien todavía se desconoce si realizarán una actividad juntos, en la elección de Santa Fe habrá foto de unidad de Horacio y Patricia. También estarán el domingo en Rosario seráncandidato a vicepresidente,, candidato a diputado nacional y armador en el interior de Bullrich, ydiputado nacional, presidente interino del PRO y dirigente ligado a la ex ministra y a Macri. Por la UCR también estarán, líder de Evolución, yarmador nacional de ese espacio. Pullaro integra el esquema que comanda el ex ministro de Economía de la Nación.Larreta viajará con Álvaro González, diputado nacional y dirigente de su íntima confianza, y María Migliore, otrora ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.Bullrich apuesta a que un triunfo de JxC en Santa Fe le de inercia a su candidatura presidencial. Sumados los votos de Pullaro y Losada, JxC logró un 63,05% de los votos contra el 27,93 por ciento del peronismo local, que tiene al candidato ganador Marcelo Lewandoski. En la oposición consideran que son favoritos y podrán dar un batacazo. Santa Fe es la tercera provincia más poblada del país y un triunfo puede implicar oxígeno político para Bullrich, en pleno fenómeno de Javier Milei.