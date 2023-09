Rossi sobre el anuncio de Massa de Ganancias: "Se va a recuperar la palabra y la credibilidad de la política"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP),, consideró este lunes que su compañero de fórmula y ministro de Economía,"va a recuperar la palabra y la credibilidad de la política" con los anuncios previstos sobre el impuesto a las Ganancias . Además reiteró el compromiso de ambos en "devolverle el poder adquisitivo al salario" en una Presidencia."Tantas veces se ha dicho y se han hecho promesas sobre el impuesto a las Ganancias que no se han concretado", dijo Rossi y recordó que el expresidente Mauricio Macri "dijo que ningún trabajador iba a pagarlo y durante su Gobierno aumentó la cantidad que lo pagaban". "C", afirmó Rossi en declaraciones a radio FM La Patriada.El candidato a vicepresidente afirmó que el "principal objetivo de los próximos cuatro años de gestión" si ganan las elecciones junto a Massa es"En el discurso de Massa del sábado, por primera vez, un candidato empezó a hablar y decir que hay que atender la problemática de los trabajadores que no están en relación de dependencia como los monotributistas y los trabajadores de plataformas, y en eso también estamos trabajando", aseguró.Además, Rossi añadió quefue "el más importante de la campaña electoral de todos los partidos políticos"y que el mensaje que se dio fue que el "peronismo está fuertemente unido".Hay que provocar un gran debate sobre el potencial triunfo de Massa y lo que puede llegar a significar uno de la derecha o ultra derecha en Argentina", apuntó.Respecto a la actual gestión, afirmó quepara que este mes la modificación de precios sea "menos intensa" que la sufrida "posterior a la devaluación impuesta por el FMI".Massa recibe este lunes a los principales dirigentes de la CGT y de la CTA y a autoridades de la Cámara de Diputados para avanzar con cambios en el impuesto a las Ganancias para que la mayor cantidad posible de trabajadores quede afuera del pago de este tributo.Al ser consultado sobre los, donde el radical Maximiliano Pullaro de Unidos para Cambiar Santa Fe fue electo gobernador, el dirigente oriundo de esa provincia aseguró que fue un resultado "previsible que. "Mejoramos respecto a las PASO. Estuvimos cerca de los 30 puntos, hicimos una muy buena elección en Rosario donde casi ganamos la intendencia", detalló.