A pesar de que el candidato presidencial Javier Milei fue el más votado en las PASO, una nueva encuesta señala que gran parte de los votantes argentinos están en desacuerdo con las propuestas de la La Libertad Avanza.Así lo señaló un estudio cuantitativo realizado en conjunto por las consultoras Grupo de Opinión Pública y Trespuntozero sobreen las semanas previas a las elecciones primarias (del 1° al 9 de agosto).El trabajo fue presentado este martes por Raúl Timerman y por Shila Vilker en el Palacio San Martín, en el marco de su charla debate denominada "¿Qué tienen los argentinos en la cabeza?", en la que se brindaron cifras que sirven para comprender el panorama electoral a nivel nacional de cara a octubre.De acuerdo al informe,y el 3,5% restante respondió que no sabe.Sobre un eventual mercado deel contraste fue mayor:En cuanto a lay el 2% no sabe. Algo similar sucede con lael 66,1% no está de acuerdo, el 30% sí está de acuerdo y el 3,9% no sabe.Algo más parejas fueron las respuestas referidas a las propuestas de eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y privatizar las empresas públicas. En el caso del, el 36,3% de acuerdo y el 11% no sabe. Sy el 5,4% no sabe.Y respecto dey el 4,5% no sabe.Hubo dos propuestas de Milei que sí tuvieron más adhesiones que rechazos. Se trata de la eliminación del Ministerio de la Mujer (61% a favor, 36,1% en contra y 2,9% no sabe) y de la eliminación de los subsidios a las tarifas (48,7% a favor, 47,3% en contra y 4,0% no sabe).El estudio arrojó otro dato que explica porque Milei, con críticas a la "casta política" consiguió el batacazo de las PASO a pesar de que la mayoría no acompañaba sus propuestas y es el hecho de que la mayoría de los encuestados consideró que los políticos tienen privilegios y son los principales responsables de la crisis democrática argentina.