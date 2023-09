Macri reiteró su apoyo a Bullrich, pero descartó formar parte de un eventual gobierno de JxC

El expresidente Mauricio Macri realizó este miércoles una contundente declaración sobre su futuro político en caso de una posible presidencia de Javier Milei o Patricia Bullrich. “No voy a integrar ningún gobierno”, lanzó tras participar de un evento del Rotary Club.En una semana en la que manifestó su respaldo a Bullrich, señaló: "Quiero ser respetuoso con Milei porque mucha gente lo votó, pero creo en el trabajo de Juntos por el Cambio. Es elpara emprender el camino definitivo del cambio en la Argentina"."Patricia. Por su trayectoria y firmeza. Creo que tiene un equipo que la rodea y experiencia, y son valores muy potentes", dijo Macri en su exposición en el Hotel Libertador, donde lo escucharon 163 personas.No obstante, realizó una crítica sobre el resultado en las PASO: “. No hay costumbre de primarias en nuestro país. Las internas son muy tensas. Perdimos foco y nos desperfilanos. Aparecemos por eso en este triple empate".Y agregó: "Hay un claro cambio de era. Con el peronismo dividido o unido no llegaron al 30 por ciento. Vamos a volver a enfrentar la fuerza del statu quo, como lo hicimos en 2015".En un eventual gobierno de Bullrich o Milei, ¿cree que puede haber un acuerdo, un puente, entre ambas coaliciones?, le consultó la periodista Clara Mariño, moderadora del panel. “Una vez que ganemos la elección,. Estoy para puentes, para rutas, para lo que necesiten”, respondió el expresidente, abierto a un pacto con los libertarios.Luego, manifestó: “El número al cual llegaron los libertarios fue una sorpresa. Vamos a ir a una segunda fuerza y se va a ver quién tiene el carácter para llevar el cambio adelante y claramente para mí es Patricia”.Después de su discurso durante la noche de las elecciones del 13 de agosto, que generó suspicacias dentro de su armado por el guiño a Milei, Macri no había vuelto a hablar públicamente hasta este lunes, cuando despejó las dudas respecto de su apoyo incondicional a Bullrich.El fundador del Pro ratificó su acompañamiento a quien fue su ministra de Seguridad: “[Patricia] es mi candidata. Hay versiones maliciosas que dicen que tengo dos candidatos”.