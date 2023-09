Massa lanzó su nuevo spot de campaña: "Tenemos con quién, tenemos con qué"

De cara a las elecciones generales de octubre, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, lanzó en redes sociales su nuevo spot de campaña bajo el slogan "Tenemos con quién, tenemos con qué".“Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién.”, comienza el video donde aparecen imágenes del candidato junto a trabajadores de distintos sectores.Luego comienza a detallar y a valorar las distintas cosas que el país tiene: “Tenemos problemas, es verdad, pero no por eso vamos a dejar de tener cientìficos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega y los corazones abiertos para todos lo que aterrizan acá”.“Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo y alguien que los va ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos caballos y también tenemos unicornios", agrega.Para luego remarcar: "Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá.".En otra parte del spot, se refiere a la inseguridad donde reconoce que "es verdad que hay "chorros y narcos"., enfatiza.También valoró todos los recursos naturales que existen en el país y la situación actual de los comercios y eventos culturales. "Porque no sólo tenemos con quien, tenemos con qué: tenemos litio, gas y petróleo. Pero esa no es la novedad, la novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos y es lo que mereces tener, créditos para que tengas lo tuyo", resalta."Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque", agrega.Por último, señala: "Tenemos a Juan a punto de recibirse, tenemos a Silvia por jubilarse, a Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por Camino de Cintura,".