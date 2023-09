Macri y Bullrich encabezarán una reunión de un think tank de derecha iberoamericana: insólitos temas y oradores

En el marco de la campaña electoral para las elecciones de octubre, Patricia Bullrich y Mauricio Macri encabezarán el próximo viernes 22 de septiembre el segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia, que se realizará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria -bajo el nombre “Una nueva narrativa para el cambio político”- tendrá como ejes el análisis y la problematización del populismo como fenómeno mundial, el narcotráfico, la libertad económica, el cambio climático y la educación.El evento organizado por el think tank de centro derecha Grupo Libertad y Democracia, planteó como ejes temas de discusión actual en la política latinoamericana y también otras regiones del planeta.El primer panel, denominado “El narcopopulismo, un nuevo desafío para América Latina”, contará con la participación vía telecomunicación de los ex presidentes de Ecuador (Guillermo Lasso), Colombia (Iván Duque), México (Vicente Fox) y España (Mariano Rajoy). También hablará Juan Guaidó, quien ya dejó de ser reconocido internacionalmente como presidente interino de Venezuela.En el mismo campo, el siguiente panel se denominará “Cómo combatir el populismo cultural y fortalecer una narrativa de libertad”. Allí disertarán María Corina Machado, candidata a presidenta de Venezuela, Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta en México, Álvaro Delgado, secretario general de la presidencia en Uruguay u Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás en Brasil.También habrá un panel llamado “Libertad económica y fortalecimiento del sector privado: las claves para el desarrollo” en que hablarán los ex presidentes de Paraguay, Mario Abdo, de España, José María Aznar y de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón. Allí también se encuentran invitados el gobernador brasileño Tarciso de Freitas, del Estado de Sao Paulo.Para finalizar la primera jornada, la última exposición versará sobre delincuencia y mafias organizadas en la región. El ex presidente de México, Felipe Calderón y Sergio Moro, el ex juez de Brasil que lideró la investigación sobre corrupción conocida como Lavajato, encabezarán el panel denominado “Combate al crimen organizado y fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. También participará insólitamente de ese panel el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy.En resumen, el ex mandatario y la candidata presidencial de JxC coincidirán en público nuevamente, luego del acercamiento registrado en los últimos días, cuando Macri expresó enfáticamente su apoyo hacia Bullrich. El ex presidente replicó esa postura durante la última semana.