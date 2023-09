Debate de candidatos a vicepresidente: fuertes cruces con Rossi y Villarruel como protagonistas

Los candidatos a vicepresidente de las cinco fuerzas políticas que competirán en las elecciones presidenciales del 22 de octubre debatieron este miércoles por la noche por primera vez, convocados por el programa "A dos voces" en el canal de cable Todo Noticias.Agustín Rossi (Unión por la Patria), Luis Petri (Juntos por el Cambio), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Florencio Randazzo (Hacemos por nuestro país) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) -los compañeros de fórmula de Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, respectivamente- participaron del cruce televisivo desde las 22 bajo la conducción de los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.Los organizadores del evento, en coordinación con los equipos de asesores de los participantes, definieron tres temas para debatir: economía, inflación y trabajo; rol del Estado y conflictividad social; y política de seguridad, defensa y justicia. Los principales momentos y las repercusiones, minuto a minuto.Agustín Rossi (Unión por la Patria), Luis Petri (Juntos por el Cambio), Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), Florencio Randazzo (Hacemos por nuestro país) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) -los compañeros de fórmula de Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, respectivamente arribaron al cruce televisivo, a 32 días de los comicios presidenciales.Faltan 31 días para las elecciones y los candidatos a vicepresidentes debatieron cara a cara en el programa A dos voces, en la previa del debate presidencial oficial que organiza la Cámara Nacional Electoral, fijado para el primero de octubre. Agustín Rossi, de Unión por la Patria; Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza; Luis Petri de Juntos por el Cambio; Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País, y Nicolás del Caño, del FIT estuvieron cerca de dos horas discutiendo sobre tres ejes temáticos: Economía inflación y trabajo; rol del Estado y conflictividad social y Políticas de seguridad, defensa y justicia.Uno de los momentos más destacados del debate fueron los cruces entre Victoria Villarruel y Agustín Rossi.le preguntó Rossi a Villarruel durante su careo."Lo hice porque estaba investigando sobre un libro. Y también me reuní con Montoneros y les di la confidencialidad que pedían. Lo que hice es algo plenamente legal, que te permite conocer la historia Yo no fui contemporánea de los hechos y necesitaba escuchar de los protagonistas lo que pasó en la historia", intentó justificarse la negacionista. "le replicó Rossi.", le recriminó Villarruel al oficialista.le recordó Rossi. Luego, la candidata de la ultraderecha sacó la carta de la base militar china en Neuquén.", retrucó el exministro de Defensa.Nicolás del Caño intentó en dos oportunidades conocer más del vínculo entre los represores Jorge Rafael Videla y Miguel Osvaldo Etchecolatz con Villarruel, pero la compañera de fórmula de Javier Milei eligió hacerse la distraída y responder otras cuestiones.", dijo Rossi. “, respondió la libertaria.", apuntó Agustín Rossi contra la candidata libertaria.le respondió Villaruel., le espeto Rossi."Es trágico que tengamos una candidata negacionista", insistió Rossi durante su derecho a réplica, tras el segundo tópico de debate. Villarruel recogió el guante:El candidato a vice de JxC aprovechó el intercambio de opiniones para increpar a Villarruel: "No seas caradura, durante tu mandato como diputada no presentaste ni un solo proyecto para solucionar el tema de la inseguridad”, le reclamó. "No digas gansadas vos también, Luis. Los proyectos están, tenés que buscarlos. La verdad que te tenía en otra dimensión, pero si te querés igualar a la locura galopante de otros, no hay problema", respondió la diputada de LLA., enfatizó Villarruel. "Avisale a Milei y a Mondino entonces", retrucó Rossi. Días atrás, la propia Mondino afirmó que si el libertario es presidente respetaría la voluntad de los habitantes de las islas en una futura negociación.Asimismo, Luis Petri encaró a Rossi por el avance narco y la situación de las fronteras. "La que no puso un puto radar fue Patricia Bullrich durante cuatro años de gestión. Si vos tomás los indicadores de homicidios, podés ver cómo bajaron en todo el país durante esta gestión. ¿Hay que hacer más? Sí, porque no alcanza, pero hemos hecho mucho", respondió Rossi., agregó el santafesino.Al tratar el tercer y último tema del debate, las políticas de seguridad, defensa y justicia, cada candidato encaró la consigna de distinta manera. "", priorizó Rossi, quien luego repasó sus logros como ministro de Defensa.Villaruel manifestó: "A su turno, Petri sacó pecho por la "mano dura" que propone Bullrich., dijo.Al igual que Randazzo, Petri quedó más al margen de los constantes cruces entre Rossi, Villarruel y Del Caño. Durante sus intervenciones aprovechó para arremeter contra el kirchnerismo, pero también se acordó del líder de La Libertad Avanza.", chicaneó. "le preguntó el candidato del FIT a Villarruel al sumarse a las chicanas. ", respondió altaneramente la libertaria.La fórmula Patricia Bullrich - Luis Petri intenta, en cada espacio que le dan, profundizar su discurso de mano dura. Un ejemplo de ello fue el debate de los candidatos a vicepresidente, del que el exdiputado fue parte y donde insistió con su receta punitivista, con anuncios tales como la baja de la inimputabilidad y represión policial.Pero su énfasis represivo chocó con sus limitaciones matemáticas. Ocurrió en el bloque que debatía Defensa y Seguridad, Petri dijo que Bullrich había encerrado -cuando era ministra de Seguridad- a "100.007" narcos. Y si bien después siguió con su discurso, no reparó en que lo inexacto de sus números, ya que la población carcelaria ni siquiera llega a lo que, supuestamente, consiguió la candidata a presidenta: tal cual estipula la Comisión Provincial por la Memoria, hay menos de 100 mil personas privadas de su libertad.Luis Petri cerró el debate al manifestar que, dijo Petri, encargado de darle un cierre al debate entre los cinco candidatos a vicepresidente.Entre tanto, Randazzo sostuvo que "el próximo 22 de octubre hay que rebelarse para construir un país normal, un país donde no haya chicos pobres, donde haya trabajo, eso es lo que proponemos con Juan Schiaretti", cerró su tibia participación en el debate el candidato a vice de Hacemos por Nuestro País., dijo asimismo Villarruel durante su participación final., se dirigió a los votantes Agustín Rossi en su minuto de cierre., fue el mensaje final de Nicolás del Caño.